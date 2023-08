“¿Cómo la ven con mi tata? Se sigue gastando los recursos del Congreso del Estado, no le bastaron los tacos, no le bastaron las lonas, ahora se quiere seguir publicitando con los recursos del Congreso del Estado, con el dinero de ustedes, el dinero de los ciudadanos”, acusó.

“Y no me pueden decir que esta no es obra de mi tata, no creo que los diputados locales todos se hayan puesto de acuerdo para que quede en primera plana, cuando su fracción parlamentaria nunca lo ha apoyado”.

Aunado al señalamiento de promocionar su imagen, también lo acusó de utilizar la misma publicación para atacar a la Universidad Autónoma de Sinaloa.

“Cuando ya hay un ordenamiento judicial, cuando ya sabemos que tenemos que esperar a las autoridades a que nos digan, pero pues ya sabemos que a mi tata, pues se le va el rollo”, ,agregó.

No es la primera ocasión que Bojórquez Ruiz lanza acusaciones en contra de diputados de Morena, principalmente contra Feliciano Castro, y Pedro Villegas Lobo, con quien incluso ha tenido empujones y enfrentamientos verbales al interior del Congreso del Estado.