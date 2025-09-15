Culiacán
#Video | El Gobernador Rocha Moya encabeza ceremonia del Grito de Independencia

En Palacio de Gobierno el Mandatario estatal lleva a cabo el protocolo de esta festividad nacional
Noroeste/Redacción
15/09/2025 22:14
#Gobierno de Sinaloa
#Gobernador de Sinaloa
#Grito de independencia
#Fiestas Patrias
#Rubén Rocha Moya
