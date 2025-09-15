16 septiembre 2025
Culiacán
|
Gobierno
#Video | El Gobernador Rocha Moya encabeza ceremonia del Grito de Independencia
En Palacio de Gobierno el Mandatario estatal lleva a cabo el protocolo de esta festividad nacional
Noroeste/Redacción
|
15/09/2025 22:14
15/09/2025 22:14
El Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya encabeza la ceremonia del Grito de Independencia.
