Viejo Hospital General de Culiacán podría ser habilitado para recibir a personas baleadas

El viejo Hospital General de Culiacán podría ser habilitado para recibir y atender a personas heridas por disparos de arma de fuego, señaló el Secretario General del Gobierno del Estado, Feliciano Castro Meléndrez.

El funcionario informó que esta idea surgió entre las manifestaciones de personal del nuevo Hospital General de Culiacán, quienes expresaron su rechazo a recibir este tipo de pacientes, por considerarlos un riesgo para los trabajadores.

“Los propios trabajadores sugerían la eventualidad de habilitar el Hospital General, el anterior digamos, el viejo. Se está revisando eso con la atención requerida, de tal manera que se están buscando alternativas para eso en lo específico”, expuso Castro Meléndrez.

Además de esa sugerencia, el personal de salud pidió que sean médicos militares quienes reciban y resguarden a estos pacientes, así como que los ingresen al Hospital Militar ubicado en Mazatlán.

Las demandas del personal de salud se desprendieron por una serie de hechos en los que personas se han hecho pasar por empleados del hospital, saltándose los filtros de seguridad y vigilancia, y hasta cometiendo crímenes dentro del hospital.

Entre ellos estuvo un homicidio perpetrado dentro del Hospital General el 30 de agosto, cuando un sujeto armado se disfrazó de médico y remató a un paciente herido de bala; y el 17 de septiembre, cuando una mujer ingresó con una identificación falsa, y al ser descubierta y detenida, se le encontró una jeringa con sustancia desconocida.