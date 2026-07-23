Vigila Ayuntamiento de Culiacán la posible introducción del árbol Kiri por su potencial invasor

La Dirección de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Culiacán mantiene vigilancia sobre la posible introducción del árbol Kiri (Paulownia tomentosa), una especie originaria de Asia que, por su capacidad de propagación, podría convertirse en invasora si llega a establecerse en el Municipio.

El director de Medio Ambiente, Jesús Miguel Ibarra Atondo, informó que la dependencia recibió información sobre esta especie, conocida por sus flores color lila y por la facilidad con la que sus semillas pueden dispersarse con el viento.

Explicó que, de llegar a establecerse, el árbol podría extenderse hacia arroyos y ríos, donde tendría el potencial de desplazar especies nativas y alterar los ecosistemas.

Ibarra Atondo precisó que, tras las inspecciones realizadas por personal de la dependencia, no se localizaron ejemplares del árbol Kiri en Culiacán.

"Nos habían comentado... de una especie proveniente de China, con una flor color lila, pero no, ya se hizo la supervisión y de momento no tenemos ninguna de esas", señaló.

Añadió que, como parte de las acciones preventivas, el Ayuntamiento promueve la plantación de especies nativas durante las campañas de reforestación y donación de árboles, con el objetivo de evitar la introducción de flora exótica que pueda representar un riesgo ambiental a mediano y largo plazo.

Indicó que la Dirección de Medio Ambiente continuará atenta a cualquier reporte ciudadano relacionado con especies exóticas que pudieran convertirse en invasoras, a fin de actuar de manera oportuna y prevenir afectaciones a los ecosistemas locales.

“En estas campañas, por ejemplo, de donación de árboles, cuidamos de que sean específicamente regionales, nativas de aquí”.