$!Vigila IEES asamblea de Imelda Castro y Noroña, en Culiacán tras petición del PAN

Previo al arranque de la asamblea informativa encabezada por los senadores Gerardo Fernández Noroña y Imelda Castro Castro, en Culiacán, el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa desplegó personal en el lugar tras una solicitud del Partido Acción Nacional.

El secretario ejecutivo del instituto, José Guadalupe Güicho, explicó que la presencia de la autoridad electoral tiene como objetivo dar fe de lo que ocurra durante el evento y detectar posibles violaciones a la ley electoral.

“Estamos aquí a petición de la representación del Partido Nacional que solicitó la intervención de la oficialía electoral del Instituto. Por eso es que estamos aquí verificando la realización de este evento”, señaló antes de que iniciara la asamblea.

Precisó que el organismo no interviene en la organización ni en la dinámica del acto, sino que únicamente documenta su desarrollo.

“Nosotros solamente daríamos fe de lo que aquí se lleve a cabo, ya en su momento se analizaría si las acciones que se realicen encuadran o no en alguna violación a la ley”, indicó.

El funcionario detalló que cualquier posible irregularidad será analizada posteriormente, en caso de que existan elementos.