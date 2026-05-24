Vigila Secretaría del Trabajo cumplimiento de la Ley Silla en Sinaloa

Con el objetivo de garantizar condiciones dignas para los trabajadores sinaloenses, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado mantiene una vigilancia activa sobre el cumplimiento de la Ley Silla, detectando los primeros casos de incumplimiento principalmente en grandes tiendas departamentales.

El director del Trabajo y Previsión Social del Estado de Sinaloa, Marco Antonio Zazueta Zazueta, informó que el tema de la Ley Silla se encuentra actualmente integrado en el área de seguridad e higiene, se aplican tres métodos específicos para comprobar si los empleadores están cumpliendo con esta prestación.

“En el tema de la Ley Silla, hemos atendido algunas denuncias, pero solamente se ha estado dando el caso en tiendas departamentales grandes”, señaló Zazueta Zazueta.

Se inspeccionan físicamente las áreas de descanso y la existencia de sillas para el personal, se cuestiona directamente a los empleados si se les permite sentarse durante su jornada laboral y se verifica si existen análisis de salud que determinen si ciertos trabajadores requieren pasar más tiempo sentados por condiciones específicas.

En los casos donde se han detectado irregularidades, la autoridad estatal emite una recomendación inicial.

Las empresas cuentan con un plazo máximo de 30 días para ponerse al corriente.

De persistir el incumplimiento, se da aviso a la Secretaría del Trabajo federal, que es la instancia competente para realizar inspecciones adicionales y aplicar las sanciones económicas correspondientes.

“Hacemos una recomendación a la empresa. Si esta no cumple o no se pone al corriente en un máximo de 30 días, que es lo que podemos ampliar la prórroga, nosotros ya damos aviso a la otra autoridad”, compartió.

Más allá de la Ley Silla, el programa de inspección laboral en Sinaloa mantiene un ritmo constante con un promedio de 12 mil inspecciones anuales en toda la entidad.

Estas revisiones se dividen en dos modalidades: las programadas, que forman parte de un directorio revisado año tras año, y las inspecciones extraordinarias, las cuales se activan de manera inmediata a partir de las quejas y denuncias presentadas por los propios trabajadores.

Las autoridades reiteraron que estas acciones buscan asegurar que no solo se atiendan las denuncias recibidas, sino que exista una supervisión aleatoria y sistemática de la situación laboral en todo el estado durante todo el año.