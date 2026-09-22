Vigilan a ‘Polo’; cazahuracanes definirán si aumenta riesgo para Sinaloa

Aunque los modelos de pronóstico apuntan actualmente a que el fenómeno tropical “Polo” podría dirigirse hacia Baja California Sur, Protección Civil de Sinaloa mantiene vigilancia ante un posible cambio de trayectoria y espera los datos que recaben cazahuracanes en el Pacífico mexicano.

Roy Navarrete Cuevas, director de Protección Civil de Sinaloa, explicó que el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos tiene previsto realizar un vuelo para obtener información que permita determinar con mayor precisión el comportamiento del fenómeno.

“Algunos modelos de pronóstico ya sugieren que pudiera ir a Baja California Sur. Sin embargo, no hay que confiarnos en los fenómenos naturales. Hay que ver su trayectoria, qué tanta humedad ingresa, qué tanta agua nos puede traer también para Sinaloa”, señaló.

Indicó que, en caso de que los indicadores apunten hacia Sinaloa, se convocaría al Consejo Estatal de Protección Civil, encabezado por la Gobernadora Graciela Domínguez Nava.

“En el caso de que tengamos un indicador que pudiera virar hacia Sinaloa, es cuando se convoca al Consejo. Pero mientras ahorita todavía no”, aclaró.

Navarrete Cuevas señaló que “Polo” es actualmente el evento número 16 con nombre registrado durante la temporada, mientras que una nueva formación elevaría la cifra a 17. Agregó que el pronóstico de la temporada contempla entre 18 y 21 fenómenos.

Además de la vigilancia sobre “Polo”, Protección Civil estatal mantiene atención sobre otra zona ubicada detrás del fenómeno que también podría acercarse a las costas.

Señaló que las condiciones atmosféricas locales también serán determinantes, debido a la cantidad de humedad que está ingresando al Estado.

“De que va a estar lloviendo en Sinaloa, va a estar lloviendo”, afirmó, al señalar que existe pronóstico de precipitaciones durante toda la semana.

De acuerdo con Navarrete Cuevas, a partir de las 14:00 horas de este martes comenzarían a organizarse las nubes, aunque el comportamiento de las lluvias dependerá tanto de “Polo” como de las condiciones locales y de una baja presión ubicada sobre la Sierra Madre Occidental.

Las temperaturas, agregó, han alcanzado hasta los 38 grados, mientras que la humedad se mantiene entre 70 y 80 por ciento.

12 celdas de tormenta

El director de Protección Civil también informó que durante esta temporada se han registrado 12 celdas de tormenta.

“Van 12. La verdad que nos sorprende esta temporada, nunca me habían tocado tantas celdas de tormenta”, expresó.

Estas condiciones se han presentado en municipios como Navolato, Culiacán, Escuinapa y Mazatlán, aunque señaló que pueden registrarse en cualquier punto de Sinaloa.

También mencionó la presencia de tornados locales en municipios como Mocorito, Navolato, Angostura y Salvador Alvarado, entre otros.

Explicó que estos fenómenos son identificados como tornados de acuerdo con la escala Fujita, utilizada para determinar su intensidad y los daños ocasionados.

Ante las condiciones de humedad y las lluvias previstas, Protección Civil llamó a mantenerse atentos al comportamiento de los fenómenos y a la información oficial que se difunda en los próximos días.