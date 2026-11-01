Vigilan posible ciclón tropical en el Pacífico; prevén lluvias en el occidente de México

Una zona de baja presión en el océano Pacífico se mantiene bajo vigilancia ante la posibilidad de que desarrolle un ciclón tropical, informó el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua.

En su pronóstico para este domingo 1 de noviembre, el organismo también previó lluvias con intervalos de chubascos en el occidente de México, debido a la interacción de canales de baja presión con el ingreso de humedad del océano Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe.

En el noroeste del País, el frente frío número 4 ingresará acompañado de una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, lo que generará lluvias puntuales intensas en zonas de Baja California, además de precipitaciones de fuertes a muy fuertes y rachas de viento en regiones del noroeste y norte de México.

El sistema también provocará un descenso de las temperaturas diurnas.