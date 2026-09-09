$!Villa Juárez es presentada como ejemplo de recuperación de la paz en Sinaloa

Villa Juárez es un ejemplo de la estrategia de recuperación de la paz en Sinaloa, afirmó la Gobernadora Graciela Domínguez Nava durante una Jornada por la Paz realizada este miércoles en esta sindicatura de Navolato, donde destacó la intervención de distintas dependencias estatales y corporaciones de seguridad.
La Gobernadora señaló que la recuperación de la comunidad se ha planteado mediante una estrategia integral que combina acciones de seguridad con programas sociales y el acercamiento de servicios públicos a la población.
Domínguez Nava aseguró que el objetivo es atender las distintas necesidades de los habitantes y contribuir al restablecimiento del tejido social, mediante la coordinación entre los tres órdenes de Gobierno.
“Vamos a seguir trabajando en coordinación absoluta los tres órdenes de gobierno para que Sinaloa, en su totalidad, restablezca la paz. Con hechos se demuestra que, sí puede haber planes integrales de recuperación”, afirmó.
Como parte de esta estrategia, el Gobierno estatal informó que Villa Juárez ha recibido la presencia de distintas dependencias, entre ellas el DIF estatal, la Secretaría de Educación Pública y Cultura, la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable, la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Salud e ICATSIN.
A estas acciones se suman los trabajos de las instituciones de seguridad de los tres órdenes de Gobierno, con presencia de autoridades estatales y federales.
La Mandataria estatal sostuvo que la intervención no se limita a los operativos de seguridad, sino que busca atender otros factores relacionados con las condiciones de vida de la población.
De acuerdo con el Gobierno estatal, las acciones forman parte del Plan Integral de Atención a Villa Juárez, una estrategia del Gobierno Federal que contempla apoyos sociales y el acercamiento de servicios para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la sindicatura.
Revisan incidencia delictiva
Antes de encabezar la Jornada por la Paz, Domínguez Nava llevó a Navolato la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad, en la que autoridades de los tres órdenes de Gobierno revisaron las condiciones de seguridad del municipio.
La reunión se realizó en el Centro de Desarrollo Comunitario y contó con la participación del Presidente Municipal de Navolato, Jorge Rosario Bojórquez Berrelleza; autoridades militares y navales, así como el Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sinuhé Téllez López.
Durante el encuentro fueron presentados los indicadores de incidencia delictiva correspondientes a la zona y, a partir de ese análisis, las autoridades acordaron mantener los operativos de seguridad.
El Gobierno estatal no detalló en el comunicado cuáles fueron los delitos que registraron los principales indicadores ni las cifras específicas presentadas durante la reunión.
La Gobernadora afirmó que llevar las Mesas de Construcción de Paz y Seguridad a los municipios forma parte de una dinámica itinerante con la que busca conocer de manera directa las necesidades de las distintas regiones del estado.
“En continuidad con la iniciativa de que las Mesas de Construcción de Paz y Seguridad en Sinaloa sean itinerantes”, se realizó la reunión en Navolato, informó la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
Domínguez Nava señaló que esta estrategia permitirá mantener el seguimiento de las condiciones de seguridad de los 20 municipios y coordinar las acciones entre las autoridades responsables de la seguridad.
Seguridad y atención social
El Gobierno estatal planteó el caso de Villa Juárez como una muestra de que la recuperación de la paz requiere acciones que vayan más allá de la presencia policial.
Según lo informado, dependencias estatales han llevado a la comunidad servicios y programas relacionados con asistencia social, educación, salud, capacitación y atención a las mujeres.
En materia de seguridad, las autoridades estatales y federales acordaron continuar con los operativos en la zona, luego de revisar los indicadores de incidencia delictiva durante la Mesa de Construcción de Paz.
La estrategia, de acuerdo con el Gobierno estatal, busca que las acciones de seguridad estén acompañadas por atención a las necesidades de la población y por una presencia permanente de las instituciones.
Durante la Jornada por la Paz, Domínguez Nava sostuvo que el Gobierno de Sinaloa mantendrá el acercamiento con distintas comunidades del estado para llevar acciones de bienestar y acompañamiento.
La Gobernadora insistió en que el propósito es avanzar hacia el restablecimiento de la paz en Sinaloa mediante la coordinación entre autoridades estatales, municipales y federales.
En la reunión de seguridad también participaron representantes del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Fiscalía General del Estado y Secretaría de Seguridad Pública estatal.
Las autoridades municipales agradecieron a los gobiernos estatal y federal y a las instituciones de seguridad el apoyo brindado a Navolato.
El Gobierno estatal aseguró que mantendrá el trabajo intersecretarial en Villa Juárez y otras comunidades, bajo la premisa de que la recuperación de la seguridad debe acompañarse de acciones sociales y de servicios para la población.