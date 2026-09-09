$!Villa Juárez es presentada como ejemplo de recuperación de la paz en Sinaloa

Villa Juárez es un ejemplo de la estrategia de recuperación de la paz en Sinaloa, afirmó la Gobernadora Graciela Domínguez Nava durante una Jornada por la Paz realizada este miércoles en esta sindicatura de Navolato, donde destacó la intervención de distintas dependencias estatales y corporaciones de seguridad. La Gobernadora señaló que la recuperación de la comunidad se ha planteado mediante una estrategia integral que combina acciones de seguridad con programas sociales y el acercamiento de servicios públicos a la población. Domínguez Nava aseguró que el objetivo es atender las distintas necesidades de los habitantes y contribuir al restablecimiento del tejido social, mediante la coordinación entre los tres órdenes de Gobierno.





“Vamos a seguir trabajando en coordinación absoluta los tres órdenes de gobierno para que Sinaloa, en su totalidad, restablezca la paz. Con hechos se demuestra que, sí puede haber planes integrales de recuperación”, afirmó. Como parte de esta estrategia, el Gobierno estatal informó que Villa Juárez ha recibido la presencia de distintas dependencias, entre ellas el DIF estatal, la Secretaría de Educación Pública y Cultura, la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable, la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Salud e ICATSIN. A estas acciones se suman los trabajos de las instituciones de seguridad de los tres órdenes de Gobierno, con presencia de autoridades estatales y federales. La Mandataria estatal sostuvo que la intervención no se limita a los operativos de seguridad, sino que busca atender otros factores relacionados con las condiciones de vida de la población. De acuerdo con el Gobierno estatal, las acciones forman parte del Plan Integral de Atención a Villa Juárez, una estrategia del Gobierno Federal que contempla apoyos sociales y el acercamiento de servicios para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la sindicatura.

Revisan incidencia delictiva Antes de encabezar la Jornada por la Paz, Domínguez Nava llevó a Navolato la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad, en la que autoridades de los tres órdenes de Gobierno revisaron las condiciones de seguridad del municipio. La reunión se realizó en el Centro de Desarrollo Comunitario y contó con la participación del Presidente Municipal de Navolato, Jorge Rosario Bojórquez Berrelleza; autoridades militares y navales, así como el Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sinuhé Téllez López. Durante el encuentro fueron presentados los indicadores de incidencia delictiva correspondientes a la zona y, a partir de ese análisis, las autoridades acordaron mantener los operativos de seguridad.



