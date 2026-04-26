$!Villa Juárez recibe jornada deportiva ‘Un Golpe por la Paz’ con Imelda Castro y Fernández Noroña

Durante la jornada, autoridades y asistentes destacaron la importancia del deporte como una herramienta de transformación social, especialmente entre niñas, niños y jóvenes, al fomentar valores como la disciplina, el esfuerzo y la perseverancia.

Se llevó a cabo en Villa Juárez el evento de boxeo “Un Golpe por la Paz”, encabezado por Imelda Castro y acompañado por Gerardo Fernández Noroña.

Imelda Castro señaló que el boxeo representa una oportunidad de desarrollo para las nuevas generaciones, además de consolidarse como una actividad profundamente arraigada en la cultura popular mexicana.

“El deporte sigue y seguirá construyendo paz en Sinaloa”, se expresó durante el encuentro, donde decenas de familias acudieron para respaldar esta iniciativa enfocada en fortalecer el tejido social mediante actividades sanas y formativas.

El evento reunió a jóvenes pugilistas locales que mostraron su talento sobre el ring, en una jornada que combinó convivencia comunitaria, promoción deportiva y mensaje de unidad para la región.