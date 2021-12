Violencia de género se debe atender en todos los espacios, no solo en la zona urbana, considera activista

“Este caso debe abrir mucho los ojos en cuanto a la centralización que hay, la violencia no nada más está ocurriendo en Culiacán, en Mazatlán o en las ciudades, esto pasó en un campo, hablamos mucho de la violencia familiar que sucede en las colonias dentro de la ciudad, pero no porque por fuera no haya, es que no se le está dando la atención”, declaró.

Con 42 feminicidios y 7 homicidios dolosos de mujeres durante el 2021, la integrante del colectivo No se Metan con Nuestras Hijas destacó que las denuncias de otras violencias se han incrementado también, además de las desapariciones de mujeres de edades cada vez más jóvenes que no siempre son encontradas.

“Los feminicidios han incrementado a comparación del año pasado, es una señal de alerta de que la atención se debe poner ahí, no se puede nada más decir que todo noviembre es naranja, si hasta en noviembre naranja se presentaron casos de violencia y que encima estemos hablando de menores de edad y de un caso tan grave como éste, ¿dónde están aplicando los supuestos protocolos que dijeron que iba a haber?”, cuestionó.

De acuerdo con la activista feminista es cuestionable en dónde está el trabajo de las autoridades, ya que es evidente que se va a exigir justicia por parte de los grupos de la sociedad civil organizada, pero no garantiza que vayan a implementar mejores programas de prevención o procuración de justicia por parte de las autoridades.

“No hay que esperarnos a que ocurran estas cosas, obviamente el último eslabón es siempre el feminicidio, pero hay toda una escalera de violencia detrás de esto, ¿dónde están los protocolos de prevención y promesas que hacen en el noviembre naranja en cuanto a la violencia de mujeres, niñas y adolescentes?”, reiteró.

“Aquí estamos viendo que no están aplicando nada de lo que prometen, todo lo que prometen en marzo y todo lo que prometen en noviembre no se está aplicando, tan no se está aplicando que los casos de violencia están incrementando y no nada más contra mujeres en general, sino menores de edad, que se supone que deben estar más protegidas”, agregó.

La activista consideró que ni siquiera se deberían hacer llamados a las autoridades, ya que el hecho de que ocurran este tipo de actos es muestra de que están fallando en las tareas que les corresponden.

También informó que grupos feministas de diferentes ciudades de Sinaloa están evaluando qué acciones realizar para visibilizar los feminicidios, desapariciones y demás violencias, exigiendo justicia para Valentina, de 13 años de edad, asesinada en Mazatlán, y de Alma Delia, más reciente caso de asesinato de mujer en la entidad, ocurrido el martes, en Navolato.