“Han pasado prácticamente dos meses desde que Joaquín Guzmán y ‘El Mayo’ Zambada fueron detenidos en Estados Unidos, alterando el frágil y precario equilibrio de nuestra tranquilidad porque así de frágil era. Faltan estos dos personajes, sobre todo ‘El Mayo’ Zambada, de un día para otro y ‘El Mayo’ Zambada era ese, no me encanta la frase y cito al juicio de ‘El Chapo’, ese factor de estabilidad”, calificó.

Sobre este tema, pero en relación a los actuales esfuerzos del Gobierno federal por contener la violencia en Sinaloa, López Ortiz lamentó la declaración de Jesús Leana Ojeda comandante de la Tercera Región Militar que hace unos días admitió que terminar con la inestabilidad de seguridad en el Estado no depende del Ejército.

“A mí lo más triste que me parece de esa declaración, que es desafortunada por todos lados, es que no le hace justicia a su propia gente que es la que en realidad está dando la batalla y es la que en un perímetro que estos grupos no entren a la ciudad, o al menos que la guerra no se dé dentro de la ciudad”, dijo el periodista.

“Lo que sí no parece es que el Ejército esté realizando una especie de embestida sobre estos grupos para tratar de desactivarlos, más bien está acudiendo a donde tenemos episodios fuertes de violencia, sobre todo la zona serrana de Elota, Concordia, y San Ignacio en donde ya hay una evacuación importante en los poblados”.