Los tres días consecutivos de violencia en Culiacán ponen en riesgo el pago de las quincenas de los trabajadores, advirtió la presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Sinaloa, Martha Elena Reyes Zazueta.

“Viene un fin de semana que se vislumbraba muy bueno, muy bueno y que se hicieron inversiones para recibir a la clientela, todos están con el grito en el cielo porque dicen ‘oye, nos preparamos y resulta que se nos van a echar a perder las cosas’ o los adornos que iban a poner para recibir a la gente en el festejo del grito tampoco, ya lo invirtieron y no se los van a regresar”.

Expresó que no hay garantías de seguridad por el Gobierno de Sinaloa para que los empresarios puedan trabajar, por lo que ha estado manteniendo reuniones privadas con los agremiados para determinar cuál será el acuerdo para mitigar las pérdidas económicas de la jornada violenta.

Sin embargo, las empresas han abierto sus puertas de forma intermitente, debido a los enfrentamientos y bloqueos registrados este miércoles, donde una empresa de refrescos resultó afectada con un camión incendiado y tuvo que suspender actividades.

Por otra parte, cuestionó el papel del Presidente Municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil durante los tres días de jornadas violentas.

“En este tiempo no lo he visto, más que para ir a pavimentar, que yo creo que el es ingeniero, se quedó con las ganas de ser ingeniero, porque cuando habla de algo es para hablar de pavimentaciones, pero ahorita que necesitamos que hable y que dé la cara y que se una a nosotros para ser un frente común, te digo, ya ni me acuerdo como se llama”.

El único que hasta el momento ha dado un posicionamiento en apoyo al sector empresarial ha sido el Secretario de Economía de Sinaloa, Javier Gaxiola Coppel, no el Gobernador, el Presidente Municipal, el Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa o el Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, agregó.