Violencia en Escuinapa deja sin clases a estudiantes de 12 escuelas

La jornada de violencia registrada entre la noche del domingo y la madrugada de este lunes en Escuinapa también tuvo repercusiones en el sector educativo, al obligar a la suspensión de clases en 12 planteles de la cabecera municipal.

La secretaria de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, Gloria Himelda Félix Niebla, informó que la medida se tomó debido a las afectaciones en el servicio de energía eléctrica ocasionadas por los enfrentamientos armados ocurridos en la zona.

La funcionaria explicó que la interrupción de actividades escolares se aplicó únicamente durante este lunes 8 de junio y que, de no presentarse nuevos contratiempos, las clases se reanudarán con normalidad el martes 9 de junio.

“Tenemos el dato de 12 escuelas en la cabecera municipal que suspendieron clases el día de hoy debido a las afectaciones en el suministro de energía eléctrica. Es una medida que aplica únicamente por este lunes”, señaló.

Los hechos violentos registrados en Escuinapa dejaron además consecuencias fatales para la población civil. De acuerdo con los reportes, una adolescente de 14 años, identificada como Grecia Guadalupe, perdió la vida junto con su tío Ramiro, de aproximadamente 40 años, al quedar en medio de los enfrentamientos armados ocurridos en la zona urbana del municipio.

Asimismo, una mujer, esposa de Ramiro, resultó gravemente herida y fue trasladada para recibir atención médica.

Las autoridades educativas mantienen el monitoreo de las condiciones en el municipio para garantizar el regreso seguro de los estudiantes y trabajadores de la educación a los planteles afectados.