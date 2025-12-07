Violencia en la entidad podría afectarse por juicios en EU de miembros del Cartel de Sinaloa, reconoce el CESP

CULIACÁN._ Las definiciones judiciales que se están tomando en Estados Unidos respecto a integrantes del Cártel de Sinaloa podrían tener efectos en la dinámica interna de la violencia registrada en la entidad durante el último año, reconoció Miguel Calderón Quevedo.

Consultado sobre si los procesos en cortes federales estadounidenses influyen en el comportamiento de la crisis de seguridad, el titular del Consejo Estatal de Seguridad Pública explicó que los fenómenos recientes no pueden analizarse únicamente desde factores locales.

“Desafortunadamente la crisis de inseguridad sí depende de factores, ya no fuera de Sinaloa, sino nacionales e internacionales y los juicios que están llevando a cabo, tanto en Chicago como en Nueva York. Desafortunadamente suponemos que han tenido alguna implicación en la violencia que se ha desatado en las calles, en las comunidades de Sinaloa, sobre todo en el centro de Sinaloa”, afirmó.

En el último año Sinaloa ha registrado una crisis de seguridad derivado de una pugna del Cártel de Sinaloa. La violencia comenzó con un alza relevante en septiembre de 2024.

Un mes antes de ello, el 25 de julio de 2024, se registró el arresto de Ismael ‘El Mayo’ Zambada García y de Joaquín Guzmán López en Estados Unidos, semanas más tarde se reveló en una misiva de Zambada García que fue retenido contra su voluntad y llevado a Estados Unidos para su arresto, y señaló a Guzmán López de liderar este operativo.

Zambada García enfrenta procesos penales en Nueva York y se espera que la próxima semana se defina su sentencia, mientras que Guzmán López se declaró culpable la semana pasada por los cargos de narcotráfico y crimen organizado en una corte de Illinois.

El CESP indicó que estos factores internacionales forman parte del escenario que debe monitorearse debido al comportamiento de seguridad en el estado.

El funcionario llamó a mantener cautela ante la coyuntura. Señaló que desde la perspectiva ciudadana y con base en información disponible, las instancias de seguridad deben reforzar su presencia para prevenir escenarios de mayor riesgo.

“Hay que verlo con reservas, hay que tener precauciones, yo diría desde nuestra posición que tenemos como ciudadanos y en base a nuestro sentido común sí se requiere que la autoridad haga un despliegue, haga presencia, haga disuasión”, dijo.