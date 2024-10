Violencia en Mazatlán afecta al capital nacional y extranjero en Sinaloa: Colegio de Profesionistas

La violencia que se ha extendido a Mazatlán, y a los tramos carreteros al sur de Sinaloa ha afectado los capitales estatales, nacionales e internacionales que llegan al puerto turístico y por ende al estado, afirmó José Ángel Rivera Soto, presidente del Colegio de Profesionistas.

Indicó que la afectación ya está sucediendo y es directamente hacia los sectores productivos, a quienes ofrecen servicios turísticos, alimenticios, ganaderos y agrícolas.

“Ya está sucediendo, ya hay un temor, hay muchas proveedurías que no están llegando con la periodicidad que deben de llegar para dar servicios turísticos, servicios alimenticios, para el agro, para la ganadería, para todo lo que a nosotros nos hace trabajar y nos mueve la economía”.

“Esto significa una afectación a nuestras relaciones internacionales, también porque dejan de venir capitales, dejan de venir turismo, no hay proveeduría para las empresas locales, no hay materia prima para muchas cosas empiezan a entorpecer no hay servicios públicos en carreteras y lógicamente esto la verdad está llegando a un caos económico”.

Al no saber cuándo cese la situación, y derivado del impacto económico que ya inició, el Gobierno municipal, estatal y federal debe buscar alternativas para resarcir, de alguna manera, las pérdidas o ese flujo económico que están dejando de percibir, para no despedir empleados.

“Debo reconocer que hay una muestra, hay un interés en ayudar pero la ayuda principal no la estoy viendo y los profesionistas nos preguntamos entonces cuál es la ayuda. Yo someto a consideración de las autoridades la condonación de todos aquellas obligaciones tributarias que tengamos las empresas para poder resarcir de alguna manera lo que estamos dejando de vender y lo que estamos gastando de más con una responsabilidad social que tenemos de no despedir a nuestros trabajadores”.

“Si no podemos controlar la delincuencia para que no ataque a la población civil y para que no ataque a los negocios y comercios pues cuando menos deberíamos de resarcir de alguna manera e inclusive con fondos perdidos que se tramiten y que se gestionen a nivel mundial para este fenómeno estatal entre comillas, pero que se está desplegando por todo el País”.

“Ya no se afecta solamente Culiacán se afecta todo el estado y cuando hablas tú de un puerto que realmente es un puerto turístico nacional e internacional”, puntualizó.