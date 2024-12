Violencia en Sinaloa ha disminuido en intensidad, pero no ha concluido, dice Rocha Moya

CULIACÁN._ A punto de cumplirse tres meses del inicio de la crisis de seguridad que ha dejado más de 500 asesinatos en Sinaloa, el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, defendió que los eventos violentos han bajado en intensidad, sin que esto signifique el término de este periodo.

Indicó que derivado de este panorama están menos ocupados en atender eventos violentos y en cambio están más enfocados en atender las ciudades.

“El panorama es que seguimos teniendo eventos, ha bajado, estamos menos ocupados por atender eventos violentos porque no se están presentando con la intensidad que se presentaban. Acuérdense de todo lo que era el valle de San Lorenzo, las carreteras; entonces nos estamos ocupando ya más de las propias ciudades, pero ahí están las cosas, todavía ahí están los eventos de inseguridad, de violencia que se presentan”, dijo.

“Tenemos que atender, no podemos decir que ya se terminó, no ha concluido este periodo lamentable, pero lo estamos atendiendo y ha estado dando resultados el operativo, pero no ha concluido”.

El Gobernador detalló que en la reunión sostenida con el Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se revisó el tema de los centros de Comando, Control, Cómputo y Comunicación de Culiacán, Los Mochis y Mazatlán, los cuales continúan en diagnóstico; así como la focalización de la seguridad en puntos estratégicos de Culiacán en relación a la circulación normal de la población.

“Todavía se está en el ámbito del diagnóstico, se está revisando el funcionamiento del C-4, el de aquí, los regionales de Mazatlán y Mochis y se tiene una evaluación, se están viendo las áreas importantes que deben estar alertas y proveer la información a tiempo”, apuntó.

“Por otro lado, se están localizando los puntos por los cuales hay que tener gente atendiendo y no solo eso, revisar ya la circulación en las ciudades particularmente Culiacán. Ya lo han visto, intempestivamente se ponen algunos retenes para revisar no solo el tema de los carros robados sino en general”.

Rocha Moya añadió que también se está revisando qué tipo de eventos de violencia se presentan que pongan alerta a las ciudades.

“Cuando yo digo ‘a ver, la ciudad está quieta, estamos tranquilos’, y eso y luego nos aparece un evento como el de antier que atacan a las patrullas, a los de adentro, nos mortifica, claro, mortifica el hecho porque hubo personas fallecidas, cuatro heridos. El tema que tenemos que revisar es cómo no se den esos eventos en las partes donde se reúne la gente en las calles”, declaró.