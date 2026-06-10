Violencia ha provocado desplazamiento forzado de familias en Escuinapa: CEDH

La ola de violencia que afecta al sur de Sinaloa ha provocado el desplazamiento forzado de familias en el municipio de Escuinapa, confirmó el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Óscar Loza Ochoa.

Informó que, aunque todavía no se tiene cuantificada la magnitud del fenómeno, la CEDH ya inició investigaciones y da seguimiento a los casos que se han presentado en esa región del Estado.

Señaló que la situación más delicada se concentra actualmente en Escuinapa, aunque indicó que el problema también alcanza parcialmente al municipio de Rosario.

“Ahí toca centralmente ahorita el Escuinapa. Le toca de un rasguño allí al municipio del Rosario y acá le decía que en Concordia sigue habiendo ahí problemas, pero no es ahorita la emergencia, la emergencia está allá en el sur”, aseguró.

“En los últimos días allá es donde se está dando desplazamiento, pero no tenemos todavía contabilizado la magnitud del desplazamiento y en esa zona sur”.

Añadió que en Concordia continúan registrándose hechos de violencia, pero sin representar por ahora la principal emergencia.

Loza Ochoa explicó que los desplazamientos se presentan principalmente en comunidades rurales; sin embargo, reconoció que la propia cabecera municipal de Escuinapa también ha sido golpeada por la violencia, lo que ha obligado a algunas personas a trasladarse hacia Mazatlán o incluso a Nayarit.

“Lamentablemente, aunque ya ve que la cabecera municipal está siendo golpeada por la violencia y obviamente empuja a esa gente a caminar, ya sea a Nayarit o para acá rumbo a Mazatlán”, resaltó.

Señaló que las oficinas regionales de la Comisión atienden de oficio los hechos relacionados con la violencia en el sur del Estado, aunque aclaró que todavía es prematuro emitir recomendaciones, ya que las investigaciones apenas se encuentran en desarrollo.

Asimismo, reveló que también se han registrado algunos desplazamientos en comunidades serranas del municipio de Culiacán.

Sobre las medidas anunciadas por el Gobierno del Estado tras la visita de la Gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde a Escuinapa, consideró que se debe dar el beneficio de la duda a las autoridades y esperar que las acciones implementadas den resultados en el corto plazo.

“Mucha preocupación por lo que ha sucedido y espero que la presencia que hizo la Gobernadora y las medidas que anunció para puedan tener su efecto en un corto plazo”, dijo.