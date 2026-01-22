Violencia incide en cierres de negocios en Culiacán, pero no es el único factor, dice Sedecom

La violencia ha influido en el cierre de negocios de algunos negocios en Culiacán, pero no se trata del único factor, aseguró la Secretaria de Desarrollo Económico del municipio, Janet Faviola Tostado Noriega.

A pregunta expresa sobre el cierre de comercios durante este enero del 2026, aclaró que estos cierres responden a una combinación de causas como la falta de innovación, la competencia, problemas de administración y el incremento de costos operativos que se presentan al inicio de cada año, lo que limita el flujo de efectivo de los comercios.

“Si bien es cierto ha sido una temporada complicada, coyunturalmente complicada, el tema de por qué cierran los negocios es multifactorial”.

“Obviamente el tema de seguridad pues tomará, o toma, una relevancia mayúscula que otros, pero si un negocio no innova, si un negocio se lo come la competencia, si hay mala administración, si al inicio de cada año, pues pues sabemos que hay algunos costos que los negocios asumen y eso restringe el flujo efectivo. Todo esto son diversos factores que inciden en que un negocio pueda cerrar”, afirmó.

Al ser cuestionada sobre la cantidad de establecimientos que cerraron durante el mes de enero, indicó que no existe un registro específico, ya que el comportamiento del comercio es dinámico y mientras algunos negocios cierran, otros abren.

“Así como cierran algunos, también abren otros”, señaló.

La funcionaria municipal aseguró que mantienen una comunicación permanente con las cámaras empresariales y liderazgos del centro de la ciudad, particularmente con la Cámara Nacional de Comercio, con el objetivo de diseñar estrategias que permitan atravesar este periodo cíclico de cierre de negocios.

Destacó que precisamente por la coexistencia de estos factores es fundamental mantener cercanía con el sector empresarial, a fin de identificar las problemáticas más apremiantes y generar acciones que fortalezcan la actividad económica en Culiacán durante 2026.

“Yo estoy en comunicación con la presidenta de la Canaco, con algunos liderazgos claves ahí en la zona del Centro también, y pues bueno, tratando de generar algunas estrategias para este 2026 que nos ayuden a ir traspasando esta época cíclica de negocios”, comentó.

Desde septiembre de 2024, el Estado, particularmente Culiacán, padece una crisis de seguridad derivada de una disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa, lo que habría provocado una crisis económica de acuerdo con organizaciones gremiales y comerciales.

De acuerdo con la Unión de Comerciantes de Culiacán, durante este enero de 2026, habrían cerrado al menos 138 establecimientos formales e informales, derivado a la crisis de inseguridad que azota a la entidad.