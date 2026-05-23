Violencia mantiene cerradas al menos dos unidades médicas en Concordia: Salud

La violencia en comunidades de Concordia mantiene cerradas al menos dos unidades médicas, reconoció el secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo.

En ese sentido, detalló que en total, actualmente alrededor de seis centros de salud permanecen fuera de operación en el estado.

Durante el arranque de la Semana Nacional de Salud Pública 2026 en Culiacán, el funcionario explicó que los cierres obedecen a distintos factores.

“Sobre todo en Concordia, donde podríamos tener ahí algunas dos unidades que habían cerrado por violencia”, expresó.

Indicó que el resto de las unidades fuera de servicio presentan otras problemáticas, principalmente falta de personal médico, daños estructurales y complicaciones derivadas de la distancia y el acceso a ciertas comunidades.

“No podría especificar que sea violencia. Algunas son daños estructurales, otras son la distancia, la lejanía que tienen”, comentó.

González Galindo señaló que la falta de personal continúa siendo uno de los principales obstáculos para mantener operando algunas unidades médicas en zonas alejadas.

“El resto prácticamente es porque no ha habido personal en algunas unidades”, dijo.