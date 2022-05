Violencia no está fuera de control; no habrá cambio de estrategia, señala Gobernador

Ante los hechos violentos registrados este jueves en la entidad, el Gobernador Rubén Rocha Moya aseguró que la violencia no está fuera de control y que no habrá cambio de estrategia.

“Nosotros estamos reduciendo la inseguridad”.

-- ¿No está fuera de control?

“No, no está fuera de control, por supuesto”.

-- ¿Van a a cambiar la estrategia?

“No, nos está resultando, no la vamos a cambiar, si yo dijera, ‘oye es que está desbordado’, no, ahí están las pruebas, vean de enero acá, tenemos mas de 50 homicidios menos que el año pasado”.

-- ¿Va a pedir más elementos?

“No, no voy a pedir más elementos, para qué, no vamos a reforzar, no vamos a pedir”.

El mandatario estatal destacó que aunque el año pasado hubo menor movimento por motivo de la pandemia, en comparación al 2021 se están registrando más de 50 homicidios menos en lo que va de este año.

“Nosotros tenemos más de 50 homicidios menos que los que ocurrieron el año pasado, el año pasado había pandemia, salía menos la gente, este mayo al día 19 llevamos 10 menos, nosotros estamos haciendo nuestra tarea, se refleja, comparen ustedes, ustedes les tocó ver el año pasado, bueno, entonces nosotros estamos haciendo lo nuestro, que estamos reduciendo claro, no hemos logrado abatirlo de todo”.