Violencia obliga al cambio de escuela de 180 estudiantes en Sinaloa: SEPyC

Alrededor de 180 estudiantes en Sinaloa han sido reubicados en otros planteles educativos luego de que sus familias se desplazaran por hechos de violencia en sus comunidades de origen, informó la Secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla.

Explicó que las solicitudes de cambio han sido atendidas a través de la Subsecretaría de Planeación y la Subsecretaría de Educación Básica, con el objetivo de garantizar que niñas, niños y adolescentes continúen con su formación académica pese a la movilidad forzada de sus familias.

“Son alrededor de 180 alumnos los que hasta este momento han tenido o nos han solicitado a la Secretaría, la incorporación a otros planteles”, aseguró.

Entre las comunidades de donde han salido estudiantes se encuentran la sindicatura de Tepuche, y las comunidades de Caminaguato y Potrero de los Ibarra.

En el caso de alumnos provenientes de estas localidades del municipio de Culiacán, detalló que han sido incorporados a una primaria ubicada en Ciudad Educadora.

“Tenemos una primaria ahí y ahí han sido colocados”, dijo.

Félix Niebla también mencionó el caso de familias desplazadas del municipio de Concordia, que actualmente residen en el Fraccionamiento CVIVE, en Mazatlán, donde ya opera un preescolar y se proyecta la construcción de una escuela primaria para atender a esta población.

“El tema de Concordia, el desplazamiento que se dio al Fraccionamiento, CVIVE en Mazatlán, en donde tenemos un preescolar y está por construirse una primaria también”.

Destacó que la prioridad de la dependencia es evitar que el desplazamiento derivado de la violencia interrumpa el derecho de los menores a la educación.

En cuanto a una posible deserción escolar asociada al contexto de inseguridad, la funcionaria señaló que ese análisis se realizará al concluir el ciclo escolar, ya que será entonces cuando la dependencia cuente con una evaluación puntual del comportamiento de la matrícula.

No obstante, aseguró que hasta ahora se han mantenido los aprendizajes conforme al plan y programa de estudios, y que cualquier rezago detectado será atendido durante las últimas dos semanas del ciclo escolar mediante actividades de reforzamiento académico.

“La revisión del ciclo escolar para revisar el tema de este tipo de circunstancias se hace al final del ciclo. Hasta ahí nosotros tendremos la evaluación puntual”, comentó.