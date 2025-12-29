Violencia, rezagos de aprendizaje y recortes presupuestales marcan el saldo educativo de Sinaloa en 2025

La violencia registrada en distintos municipios de Sinaloa, así como rezagos acumulados en los aprendizajes y limitaciones materiales e institucionales, impactaron el ejercicio del derecho a aprender durante 2025, de acuerdo con un balance presentado por Mexicanos Primero Sinaloa.

En su comunicado El saldo educativo de 2025 en Sinaloa de cara a 2026, la organización señaló que la inseguridad se reflejó en cierres temporales de planteles y asistencia irregular del alumnado.

Estas afectaciones ocurrieron en un sistema educativo que ya enfrentaba rezagos en el aprendizaje, infraestructura insuficiente y una limitada capacidad institucional para garantizar estabilidad y continuidad en las escuelas.

El documento también advierte un debilitamiento de los mecanismos de rendición de cuentas en materia educativa. A nivel nacional, la desaparición de organismos autónomos como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales implicó la pérdida de capacidades para generar evidencia, evaluar políticas públicas y garantizar el acceso a información.

En el caso de Mejoredu, Mexicanos Primero Sinaloa expuso que su extinción representó la pérdida de dos décadas de información sobre el sistema educativo.

Añadió que, hasta el momento, la Secretaría de Educación Pública no ha permitido el acceso público a sus archivos, lo que deja al sector educativo sin evidencia histórica sobre políticas, programas y aprendizajes.

En el ámbito estatal, la eliminación de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública en Sinaloa profundiza la incertidumbre sobre la disponibilidad futura de datos educativos indispensables para el análisis independiente y el monitoreo social, de acuerdo con la organización.

Durante 2025 también se evidenciaron retos en la implementación de la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

Mexicanos Primero Sinaloa recordó que difundió los resultados del estudio Voces desde el aula: La Nueva Escuela Mexicana en la experiencia docente, el cual recoge percepciones de docentes y directivos de educación básica en una etapa temprana del nuevo modelo educativo.

Entre los principales hallazgos se identificaron procesos de formación docente considerados insuficientes, cargas administrativas elevadas y un acompañamiento limitado para la apropiación de los cambios curriculares. A ello se sumaron dificultades con los Libros de Texto Gratuitos, tanto en su disponibilidad como en su uso pedagógico, lo que derivó en aplicaciones diferenciadas del modelo entre escuelas y regiones.

El Cuarto Informe de Gobierno del estado, según el balance presentado, refuerza estas alertas. Si bien incluye información sobre cobertura y programas educativos, omite los resultados más recientes en materia de aprendizajes, pese a que existen mediciones diagnósticas aplicadas durante el ciclo escolar.

La ausencia de estos datos limita la posibilidad de conocer el nivel de logro académico del alumnado y de orientar decisiones de política educativa con base en evidencia.

En cuanto a infraestructura escolar, la organización señaló carencias persistentes. El 18 por ciento de las escuelas no cuenta con agua potable y el 4 por ciento carece de energía eléctrica. Además, el 12 por ciento no dispone de espacios adecuados para el lavado de manos y el 13 por ciento no tiene sanitarios independientes.

A estas condiciones se suman rezagos en equipamiento y conectividad. El 62 por ciento de los planteles no cuenta con computadoras y el 61 por ciento no tiene acceso a internet.

Asimismo, el 74 por ciento de las escuelas carece de infraestructura adaptada para personas con discapacidad, lo que mantiene barreras para la inclusión educativa.

Respecto al presupuesto educativo aprobado para 2026, Mexicanos Primero Sinaloa indicó que existen avances parciales, pero también recortes en programas clave. El Programa para el Desarrollo Profesional Docente registra una reducción real de 4.6 por ciento; el Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial presenta un recorte de 36.2 por ciento, y el apoyo a migrantes disminuye 3.4 por ciento.

En el caso de la primera infancia, el Programa de Expansión de la Educación Inicial muestra una reducción presupuestal de 2.8 por ciento, lo que limita su capacidad de atención y crecimiento. En infraestructura, persisten recortes en componentes destinados al mejoramiento de las escuelas.

De cara a 2026, la organización señaló que el saldo educativo de 2025 evidencia la necesidad de contar con información pública y confiable, fortalecer la continuidad institucional, mejorar la formación y el acompañamiento docente, atender de manera prioritaria las condiciones materiales de las escuelas y asignar recursos presupuestales acordes a las necesidades del aprendizaje.

En ese contexto, Mexicanos Primero Sinaloa reiteró su compromiso de continuar analizando, documentando y proponiendo acciones, así como de impulsar, junto con distintos actores educativos y sociales, la construcción colectiva de una visión de largo plazo para la educación en Sinaloa, con el aprendizaje y el derecho a aprender como ejes centrales.