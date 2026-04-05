$!Violencia y accidentes marcan saldo de Semana Santa en Sinaloa: al menos 18 muertos en cuatro días

El Jueves Santo fue uno de los días más violentos, con cinco personas asesinadas en distintos puntos de Culiacán, además de un menor fallecido y un joven herido tras una persecución armada en Loma de Rodriguera. Ese mismo día, en Topolobampo, Ahome, un hombre murió luego de caer con su vehículo desde un cerro en la carretera al muelle de Pemex. También se reportaron dos personas heridas en ataques en Culiacán y Mazatlán.

Durante estos cuatro días, los municipios de Culiacán, Ahome, Mazatlán y Badiraguato concentraron eventos de alto impacto, en su mayoría relacionados con ataques armados, además de percances viales y hechos ocurridos en zonas recreativas.

El periodo vacacional de Semana Santa dejó un saldo de al menos 18 personas sin vida, ocho lesionadas y un menor desaparecido en distintos hechos violentos y accidentes registrados del jueves 2 al domingo 5 de abril en Sinaloa.

Para el viernes 3 de abril, la jornada continuó con múltiples hechos. En Culiacán se registraron al menos siete personas sin vida en distintos eventos, incluyendo ataques armados en colonias como El Palmito, Rotarismo y Emiliano Zapata, así como hallazgos de cuerpos en Aguaruto e Imala. Entre las víctimas se encuentra un agente activo de la Policía Municipal asesinado en La Costerita. Además, tres personas resultaron lesionadas en distintos ataques ese mismo día. A estos hechos se sumaron dos muertes por accidentes viales, uno en la carretera México 15 y otro en la sindicatura de Costa Rica.

El sábado 4 de abril se reportaron dos hechos relevantes: una mujer de 75 años resultó herida en un ataque armado en Mazatlán, y un hombre murió tras una volcadura en una carretera de Ahome.

El domingo 5 de abril, se registró la muerte de un motociclista en Los Mochis tras un accidente, además de un joven lesionado. En Mazatlán, un menor de 15 años fue reportado como desaparecido en el mar de la Isla de la Piedra, mientras que en Badiraguato fue localizado sin vida un hombre que había sido reportado como desaparecido en un río cercano a la presa Adolfo López Mateos.

El balance general del puente vacacional refleja una combinación de violencia e incidentes viales, con Culiacán como el municipio con mayor número de casos, principalmente homicidios dolosos.

Las autoridades mantuvieron operativos de seguridad y atención durante el periodo; sin embargo, los hechos registrados evidencian que, pese al despliegue, persistieron eventos de alto impacto tanto en zonas urbanas como rurales del estado.