Violencia y lluvias pegan a la afluencia en Plaza Cuatro Ríos, en Culiacán

La violencia y las lluvias también han tenido efecto en la afluencia de visitantes de Plaza Cuatro Ríos, en Culiacán.

Lourdes Riestra, gerente de Marketing de la plaza, reconoció que la asistencia ha sido variable en los últimos meses, aunque señaló que poco a poco han comenzado a notar más movimiento durante las noches.

“Sí nos ha afectado, pero estamos trabajando en ello”, respondió al ser cuestionada sobre la situación de violencia y su impacto en la asistencia al centro comercial.

Dijo que hace algunos meses las personas dejaron de salir tan tarde, pero actualmente han empezado a acudir nuevamente después de las 19:00 horas.

“En general, hace unos meses, pues la gente no salía tan tarde, ahorita ya están asistiendo un poco más a partir de las siete”, comentó.

La actividad de los establecimientos nocturnos también ha ayudado a mantener movimiento en la plaza.

Actualmente, dijo, hay dos negocios de este giro que operan hasta alrededor de las 2:00 horas.

Señaló que además de la inseguridad, el clima se ha convertido en otro factor que complica la llegada de visitantes al tratarse de una plaza con espacios abiertos, las lluvias recientes han reducido la asistencia.

“Sí nos afecta un poco”, reconoció Riestra.

Frente a esto, la plaza ha recurrido a eventos y colaboraciones para atraer visitantes. Entre las actividades recientes mencionó trabajos con instituciones como el Instituto de Cultura y activaciones de distintas marcas.

Los estrenos de Cinemex, sobre todo las películas dirigidas al público infantil durante este verano, también han registrado buenos resultados, de acuerdo con la gerente.

La plaza, indicó, cuenta con la apertura de Nube Park, un nuevo espacio infantil con inflables que estará en el tercer piso.

Detalló que el lugar tendrá también una cafetería con hamburguesas, papas fritas y refrescos para quienes acompañen a los niños.

Riestra señaló que hay otras marcas en negociación para instalarse en Cuatro Ríos, aunque todavía no hay acuerdos que puedan anunciarse.

“Tenemos varias negociaciones, pero algo ya en sí por cerrar, pues todavía no hemos; no lo vamos a comunicar hasta que ya sea un hecho y tengamos la fecha de apertura”, dijo.