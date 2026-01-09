$!Viridiana López: Una voz de perseverancia que resuena en el corazón de Culiacán

Entre el bullicio del tráfico y el ir y venir de los transeúntes en el primer cuadro de la ciudad, surge una melodía cantada por Viridiana López, una mujer que desde hace poco más de 12 años ha convertido las calles en su escenario y el canto en su motor de vida. Originaria de Guanajuato, Viridiana llegó a tierras sinaloenses para compartir un talento que cultiva desde la infancia con una bocina como única compañía constante, se instala diariamente desde las 08:30 a las 15:00 horas y buscando conectar con la generosidad de los culiacanenses cantando por gusto. “Lo hago por gusto. Mi trabajo es esto”, señaló Viridiana López. Para Viridiana, cantar no es un pasatiempo, es su único sustento y compartió con la sencillez de quien disfruta lo que hace a pesar de las adversidades.

Sus jornadas no conocen de descansos fijos, ya que trabaja de lunes a domingo, aunque a veces el cuerpo le pide una tregua un día de la semana. Los domingos son sus mejores aliados, cuando el apoyo de la gente se siente con más fuerza y en contraste, los jueves suelen ser días bajos, donde las monedas escasean y la jornada se vuelve cuesta arriba y a pesar de esto, agradece que, aunque lo habitual son las monedas, de vez en cuando alguien le entrega un billete que ayuda a su economía. “Hay gente que llega y me da un billete o monedas”, compartió. Lo más representativo de su rutina es la independencia con la que se maneja a pesar de su discapacidad visual, Viridiana se desplaza sola utilizando carros de aplicación para llegar a su punto de trabajo con su equipo de sonido. En casa, comparte la renta con su amigo Leonardo, quien se ha convertido en un apoyo fundamental al ayudarle con las pistas musicales y en ocasiones, llevando el desayuno al lugar donde canta.