Luego de conocer el mensaje de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sobre las dudas de su viaje a los Estados Unidos el pasado 25 de julio, el Gobernador Rubén Rocha Moya señaló que eso ya no es tema para él.

Además agradeció lo que dijo fue “apoyo solidario” de la Presidenta, quien pidió no especular sobre dicho viaje realizado el día que ocurrieron los hechos que derivaron en la captura de Ismael “El Mayo” Zambada.

”Ya para mí ya no es tema, yo ya declaré todo lo que tengo que declarar al respecto. Está debidamente comprobado, no depende de que lo compruebe alguien en particular. Es el Gobierno de Estados Unidos y el Gobierno de México también que conecta con los temas de migración”, dijo.

Rocha Moya visitó esta mañana los municipios de Choix y El Fuerte para encabezar eventos, en donde fue abordado por periodistas, quienes le preguntaron sobre los dichos de la Presidenta de México.

También le preguntaron si se siente protegido o respaldado por la Presidenta.

“Sí, claro”, dijo, “el apoyo de ella es solidario, me gusta. Pero no, no tengo por qué me deba proteger nadie. Ella es Presidenta y yo soy Gobernador y obvio que tiene que manifestar institucionalmente su respaldo y ella sabe que no estamos mintiendo”.

En la conferencia de prensa de esta mañana, Sheinbaum Pardo solicitó “no especular” sobre si el viaje que el Gobernador realizó a Los Ángeles el pasado 25 de julio fue verdadero o no, y sostuvo que en todo caso deberá ser la FGR la que decida si hay pruebas o no hay nada al respecto.