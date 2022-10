Visita de Adán Augusto a Sinaloa no es un acto de precampaña, señala Merary Villegas

CULIACÁN._ La visita del Secretario de Gobernación Adán Augusto no es un acto de precampaña, sino parte de su agenda de trabajo, señaló la dirigente de Morena en el estado, Merary Villegas Sánchez.

- ¿Es un acto de precampaña ésta visita o un pretexto?

Es Secretario de Gobernación no puede como Secretario de Gobernación quedarse aislado allá en su oficina, hay trabajo, que sin lugar a duda tiene que realizar y para eso pues está recorriendo, tengo entendido que Sinaloa es el primer estado que visita con este objetivo, va a ir a otros estados también, así como ha ido a informes de gobernadores y con otros temas, es un Secretario muy activo, seguramente lo vamos a estar viendo recorrer el país.

“El Secretario es una persona muy carismática, tiene un estilo que conecta, de caer bien con el pueblo con la gente, con el común, tiene un estilo muy peculiar al igual que nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador”, comentó.

Sobre las pintas con la leyenda “Que siga López, estamos Agusto”, que se han presentado en la ciudad como un supuesto apoyo a Adán Augusto, la dirigente de Morena en el estado, señaló que esto se realiza por personas que se adelantan a los tiempos.

“Son personas que se adelantan a los tiempos, son personas que están haciendo ahí su lucha para quedar bien con sus posibles sucesores a la presidencia de la república”, dijo.

“Yo ya he dicho que como Morena, como partido político no tenemos nada que ver con esas pintas de barda, con esa publicidad, en todo caso serían los partidos opositores a los posibles sucesores a la presidencia, quienes se tendrían que quejar ante los diferentes órganos electorales, y serán los órganos electorales, y tengo entendido que ya hay una resolución en ese sentido, que me la mandaron el otra vez, donde decía que no había elementos para que el INE pudiera sancionar por cuestiones muy especificas”, comentó.

Ya que explicó que esto se debió a que no viene el nombre de los aspirantes, no viene la imagen y no se llama al voto, entre otras cuestiones, por lo que Morena como partido político tiene que ser muy respetuoso de los tiempos electorales y las recomendaciones.

“Tengo la gran responsabilidad de que Morena en Sinaloa pues haya piso parejo para todos, las ‘corcholatas’ como lo llaman por ahí, queremos que realmente desde el partido Morena se encuentren los espacios para que nuestros militantes conozcan a los posibles sucesores a la presidencia”, indicó.