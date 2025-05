Culiacán | Política

Visita de Claudia Sheinbaum a Sinaloa es para disfrazar situación de violencia en el estado: PAN Culiacán

El Comité Directivo del PAN en Culiacán señaló que si la Presidenta no incluye en su agenda una reunión con víctimas de la violencia y sectores vulnerables, su visita a Sinaloa no tiene legitimidad y solo busca aparentar una paz que no existe