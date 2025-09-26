Visita de Sheinbaum a Mazatlán es simulación; la urgencia es Culiacán para atender seguridad, crítica Intercamaral

La Intercamaral de Culiacán calificó como una “simulación” la visita que la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, realizará este sábado a Mazatlán, al considerar que su encuentro no responde a la crisis de inseguridad que atraviesa Sinaloa, particularmente en la capital del Estado.

Martha Reyes Zazueta, presidenta de Confederación Patronal de la República Mexicana en Sinaloa, señaló que el sector esperaba un diálogo directo con la Mandataria en Culiacán, ciudad que ha sido epicentro de la violencia generada por una disputa entre grupos del crimen organizado.

Recordó que al cumplirse un año del estallido de la crisis de seguridad representantes de las cámaras acudieron a la Ciudad de México para solicitar que la Presidenta visitara la capital sinaloense y ofreciera soluciones ante la falta de resultados del gobierno estatal, sin embargo, fueron ignorados.

“Vemos con mucha tristeza que es una simulación este viaje que hace la Presidenta al venir a Mazatlán”.

“Nosotros fuimos a México, ustedes lo vieron, para más bien exigir que viniera a Culiacán a ofrecer lo que el Gobierno estatal no está ofreciendo: resultados, las estrategias para los resultados de la seguridad”, subrayó.

“Ella dice que se debe al pueblo y el pueblo también es Culiacán, el pueblo también es Navolato y el pueblo también son las sindicaturas de aquí. No puede ser posible que ella no tenga la sensibilidad, como dice, va a donde le aplauden”.

La empresaria adelantó que los empresarios no asistirán al evento en Mazatlán.

“Nosotros como intercamaral sí estamos molestos, lo podríamos remarcar así ante la indiferencia de la Presidenta. Cabe mencionar que algunas cámaras mandamos oficios para solicitar que viniera aquí también directamente con el señor Gobernador”.

“Sin embargo, pues volvemos a tener la indiferencia y la simulación desde que empezó esta narcopandemia que ha prevalecido”, agregó.

Reyes Zazueta anunció además que este sábado colocarán una “silla vacía” en Palacio de Gobierno como un acto simbólico de espera a la Mandataria.

“Si en Mazatlán quiere ir a pasar un buen fin de semana que vaya. Nosotros le estamos esperando aquí”, recalcó.