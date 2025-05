Visita de Sheinbaum a Sinaloa no trató de los temas urgentes y prioritarios, critican diputados del PRI

CULIACÁN._ Durante su visita a Sinaloa, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, no abordó los temas de mayor urgencia y prioridad para la entidad, criticó el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La facción priista en el Congreso del Estado acusó que asuntos como la inseguridad, crisis hídrica y economía fueron ignorados por la Presidenta, además de que no estuvo en el punto más crítico de Sinaloa, que es la capital Culiacán.

“Lamentamos mucho el silencio de la Presidenta Claudia Sheinbaum respecto a los temas que en estos momentos son urgentes y prioritarios para Sinaloa.

“Esperábamos con ilusión, con esperanza, la declaratoria de emergencia, que esto viniera a dar un poco de oxígeno a Sinaloa, sin embargo no fue tema, así como no fue tema la inseguridad que vivimos, no fue tema la economía que tenemos en el estado, no fue tema las desapariciones, no fueron tema los homicidios, no fueron temas todos aquellos niños y niñas que han fallecido en estos meses de violencia que hemos vivido en varios municipios del estado. Y sobre todo, que nos hubiera gustado tenerla en Culiacán”, expresó la Diputada local, Irma Moreno Ovalles.

La Legisladora señaló que, derivado de la desatención y lejanía del Gobierno de México hacia las actividades primarias en Sinaloa, la entidad perderá su sitio como principal productor de alimentos en el País.

“Volteó para otro lado, prefirió ver la playa de Mazatlán, lo bonito de este estado, pero no ver la realidad que estamos viviendo. Habló del maíz, sin embargo, después de 34 años Sinaloa dejará de ser el granero de México, por primera vez perdemos este liderazgo bajo un Gobierno federal de Morena”, reclamó.

Por su parte, el Diputado Bernardino Antelo Esper, refirió que hubo aspectos positivos como el anuncio de la construcción de la carretera Topolobampo-Chihuahua.

No obstante, dijo que la mandataria quedó a deber en asuntos de mayor relevancia de acuerdo con la situación actual en Sinaloa, como la crisis hídrica y los apoyos que ello requiere para su combate.

“Hubo cosas buenas, cosas que esperábamos que no sucedieron. Nosotros vemos que el gran pendiente que quedó fue la cuestión de la declaratoria de la cuestión que tenemos en cuestión hídrica.

“Todavía albergamos esperanzas de que el Gobierno federal dé la noticia pronto de que vamos a contar con estos recursos adicionales vía la Comisión Nacional del Agua para apoyar a nuestro estado”, cuestionó Antelo Esper.