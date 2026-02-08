Visita exprés de García Harfuch a Sinaloa genera expectativa por resultados en seguridad

Tras la visita del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a Sinaloa, Omar García Harfuch, se consideró positiva la presencia del Gabinete de Seguridad federal en un contexto marcado por el reforzamiento militar en el sur del estado, la búsqueda de personas privadas de la libertad vinculadas a la minería y los atentados contra dos diputados locales.

La visita exprés de García Harfuch, a Sinaloa fue valorada de manera positiva, al tratarse de un regreso en circunstancias distintas a las registradas en encuentros previos, señaló Miguel Calderón Quevedo, titular del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

“Vemos con buenos ojos que uno de los integrantes del Gabinete de Seguridad haya vuelto a Sinaloa. En otras circunstancias, estas visitas habían incluido contacto con representantes de la sociedad civil o del sector empresarial, pero en esta ocasión no fue así”, expuso.

“No somos expertos en estrategias policiales ni de inteligencia. Somos una organización de la sociedad civil integrada por ciudadanos que observan, proponen y sugieren desde el sentido común. Entendemos que hay reuniones que deben mantenerse en un ámbito técnico”, afirmó.

Indicó que el arribo del funcionario federal se dio días después de que se anunciara el reforzamiento de fuerzas de seguridad y la presencia militar en el sur del estado, particularmente con el objetivo de localizar a personas privadas de la libertad en hechos relacionados con la actividad minera.

Calderón Quevedo reconoció que existe información que no puede hacerse pública debido al debido proceso, pero confió en que la visita tenga resultados concretos en materia de seguridad.

“Sabemos que hay información que no se puede dar a conocer, pero ojalá que esta visita derive en mayores resultados por parte del Estado mexicano para contener estos acontecimientos y otros que nos han inquietado previamente”, manifestó.

Al referirse al comportamiento de la violencia en la entidad, describió la situación como una dinámica cambiante a lo largo de los últimos años. Añadió que en 2026 se observa una nueva etapa, caracterizada por la violencia política, a raíz del caso de los dos legisladores agredidos en Culiacán.

“Hoy estamos frente a una etapa diferente, que es la violencia política, y eso representa un nuevo reto”, apuntó.

Finalmente, consideró relevante que la mesa de seguridad nacional haya sesionado en Sinaloa con la presencia de uno de los principales responsables del gabinete federal.

“Que el principal responsable del Gabinete de Seguridad venga, se siente, tome nota, comparta información y dé instrucciones nos parece positivo y relevante. Nos genera la expectativa de obtener mayores resultados y que esto contribuya a un 2026 con mayor armonía y paz social”, concluyó.

El pasado 4 de febrero el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, encabezó una Mesa de Seguridad en Culiacán para evaluar y reforzar la estrategia conjunta implementada en la región.

Cabe señalar que esta fue la primera visita de García Harfuch al estado desde el 23 de octubre de 2025, lo que representó más de tres meses sin presencia en la entidad, pese al compromiso presidencial de realizar reuniones quincenales mientras se atendía la situación de seguridad.