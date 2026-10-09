Visita federal daría seguimiento a atender la violencia en Escuinapa: Tere Guerra

La visita de Ingrid Gómez Saracibar, Subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencia del Gobierno Federal, podría abrir la posibilidad de que se analice la emisión de una alerta de violencia de género en Escuinapa, ante los asesinatos de mujeres registrados en el municipio, consideró la diputada local con licencia, María Teresa Guerra Ochoa.

La morenista señaló que las cifras de violencia contra las mujeres en Sinaloa son preocupantes y requieren acciones urgentes, al advertir que no se habían presentado registros tan elevados en este delito. Por ello, consideró necesario fortalecer las estrategias de prevención y atención, así como evaluar mecanismos que permitan frenar las agresiones.

Guerra Ochoa explicó que la alerta de violencia de género es una herramienta que puede contribuir a atender situaciones de emergencia, por lo que consideró importante analizar su posible aplicación en Escuinapa, donde se han registrado asesinatos de mujeres.

La legisladora con licencia destacó que la visita de la funcionaria federal es una señal de que el tema está siendo atendido desde el Gobierno de México y confió en que se dé seguimiento a la situación que enfrenta el municipio.

“Eso no es tarea solamente del Poder Legislativo. Estaba enterada de que la Subsecretaria de Mujeres a nivel federal venía a Sinaloa para ver el tema de Escuinapa; eso me hace suponer que se está trabajando”, expresó.

“Entiendo que la idea es hacer el acompañamiento a las secretarías de las mujeres de Sinaloa y dar mucho seguimiento a cómo se ha desbordado la violencia contra las mujeres”, continuó.

Guerra Ochoa señaló que, aunque actualmente no forma parte del Congreso del Estado, se mantendrá atenta al tema y en comunicación con las autoridades, al considerar que se requiere coordinación entre los tres órdenes de gobierno para atender la violencia contra las mujeres y prevenir nuevos casos.