CULIACÁN._ El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, visitó la mañana de este domingo el tianguis Los Huizaches, ubicado en el sector sur de Culiacán.

La visita a este espacio no fue notificada a medios de comunicación o a los propios comerciantes, pues respondió a una gira informal.

“Quiero mucho a los tiangueros y a las tiangueras, y quiero estar muy atento”, comentó el Mandatario estatal en un video difundido por la organización del tianguis Los Huizaches.

“Aquí me encuentro a mucha gente de todas las colonias. Me gusta venir, en lugar de estar acostado allá en mi casa me gusta venir”.