$!Visita Sinaloa Francisco Villa Betancourt, nieto del general Francisco ‘Pancho’ Villa

Francisco Villa Betancourt, nieto del general Francisco “Pancho” Villa y cónsul honorario de Nicaragua en México, visitó Sinaloa este martes como parte de la inauguración de bibliotecas en escuelas de la comunidad de Monteverde de Villa, sindicatura de El Salado, en Culiacán.
El evento se realizó en la escuela primaria Francisco Villa.
Villa Betancourt señaló que estar en un plantel que lleva el nombre de su abuelo representa un orgullo y una responsabilidad permanente con la educación.
Durante el acto, Villa Betancourt entregó como obsequio al gobernador Rubén Rocha Moya un cuadro con el rostro del general Pancho Villa.
Asimismo, se comprometió a regresar a la escuela para donar libros sobre la vida y memorias del revolucionario.
Precisó que llevará obras como las memorias de Pancho Villa y textos de Martín Luis Guzmán, los cuales consideró fundamentales para conocer la verdadera historia del movimiento revolucionario.
“Me ha comprometido usted, señor nuevamente regresar aquí a esta escuela en otra visita con mayor trabajo. Le prometo traer libros de Francisco Villa, sobre todo las memorias de Pancho Villa y Martín Guzmán, que son realmente la verdadera historia de Pancho Villa”.
Destacó que la educación fue uno de los principios fundamentales del general Francisco Villa.
Villa Betancourt exhortó a niñas y niños a expresarse y defender sus ideas, pero con otras armas como el conocimiento, el entendimiento y el trabajo en comunidad.
Asimismo, destacó la importancia del trabajo conjunto entre la sociedad civil organizada y el gobierno para lograr el desarrollo de las comunidades.
Llamó a rescatar los valores familiares, las raíces históricas y el sentido de identidad nacional entre la niñez y la juventud.
“... es para mí un orgullo y decirles a ustedes niños que con el tiempo deben de sacar ese Pancho Villa que llevan adentro y que no se dejen, que hablen, que griten, pero con otro tipo de armas, con la educación”.