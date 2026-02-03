$!Visita Sinaloa Francisco Villa Betancourt, nieto del general Francisco ‘Pancho’ Villa

Francisco Villa Betancourt, nieto del general Francisco “Pancho” Villa y cónsul honorario de Nicaragua en México, visitó Sinaloa este martes como parte de la inauguración de bibliotecas en escuelas de la comunidad de Monteverde de Villa, sindicatura de El Salado, en Culiacán.

El evento se realizó en la escuela primaria Francisco Villa.

Villa Betancourt señaló que estar en un plantel que lleva el nombre de su abuelo representa un orgullo y una responsabilidad permanente con la educación.

Durante el acto, Villa Betancourt entregó como obsequio al gobernador Rubén Rocha Moya un cuadro con el rostro del general Pancho Villa.

Asimismo, se comprometió a regresar a la escuela para donar libros sobre la vida y memorias del revolucionario.

Precisó que llevará obras como las memorias de Pancho Villa y textos de Martín Luis Guzmán, los cuales consideró fundamentales para conocer la verdadera historia del movimiento revolucionario.