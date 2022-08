Visita titular de SEPyC escuelas sin luz en Culiacán; ‘nosotros tenemos pocos meses en el Gobierno’, justifica

La Secretaria de Educación Pública y Cultura en Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, visitó algunas de las escuelas que carecen de energía eléctrica en Culiacán, pues fueron vandalizadas durante la pandemia del Covid y la educación a distancia.

La funcionaria anunció que el Gobierno estatal destinará recursos extraordinarios para atender de inmediato la problemática en las escuelas que no tienen los servicios básicos en Sinaloa, las cuales suman 117 planteles.

Al tratarse de una situación de robo, las escuelas han tenido que seguir un proceso en el que se denuncia el delito, para luego ser atendidas por aseguradoras privadas en las cuales cada escuela tiene asegurado el plantel por particular.

Sin embargo, debido al proceso administrativo el recurso para atender las carencias no ha sido distribuido a las escuelas.

“Por eso el gobernador va a invertir el recurso que se requiere, no va a esperar a que llegue el seguro, porque si seguimos esperando nos puede llevar no sé cuánto tiempo”, comentó.

“Ahorita tenemos un problema que nos derivó la pandemia, pero en otras ocasiones ha habido huracanes, ciclones y, el antecedente que hay del tiempo en que responden los seguros lleva de tres a cuatro años, entonces nosotros tenemos poco meses en el gobierno, estamos buscando cómo resolvemos”.

La primera escuela que visitó fue la primaria 5 de Febrero, ubicada en la colonia Adolfo López Mateos, en la cual se registraron 10 robos durante la pandemia y se encuentra en trámite el seguro de daños.

Las madres de familia de este plantel se manifestaron el lunes, día del inicio de ciclo escolar, pues la escuela no cuenta con luz eléctrica y los estudiantes deben tomar clases presenciales sin abanicos, focos, o aires acondicionados. Cerrando el bulevar Maquío Clouthier, las madres de familia exigieron la atención inmediata de la autoridad.

“Hace casi tres años está sin agua ni luz, nuestros hijos lo necesitan. No tienen foco, no tienen abanico, no tienen aire acondicionado. Los padres de familia hemos apoyado con la cuota el año pasado y este año, pero en realidad es mucho dinero”, mencionó una madre de familia a Noroeste.

“Ya hemos ido a la SEP pero no se nos ha solucionado nada”

A esta manifestación arribó el Diputado local Marco Antonio Zazueta Zazueta.

“Yo hago el compromiso con ellos de comunicarme con las autoridades estatales para ayudarles con la cuestión que les urge aquí”, prometió.

Aunque la autoridad educativa local ha detectado 117 escuelas que carecen de infraestructura eléctrica, en Sinaloa no pudieron regresar a clases 43 planteles debido a la falta de luz.

“Tenemos el recurso económico, solo que nos tengan poquita paciencia. Yo voy a tener una reunión directa con todas las escuelas en donde no han empezado los trabajos para informarles, pero que nos entiendan un poquito”, mencionó este lunes Domínguez Nava.

“Algunas escuelas que no tienen luz hicieron el esfuerzo de regresar de manera presencial, con horario recortado, y otros de manera virtual”.