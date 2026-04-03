$!Visitantes avalan seguridad en Altata, pero urgen reforzar cuerpos de rescate

Altata reportan un ambiente de tranquilidad y una percepción positiva respecto a la seguridad durante este periodo vacacional, sin embargo, a pesar de los operativos viales y la calma en el malecón, surge un llamado de atención de los ciudadanos por la necesidad de incrementar la presencia de cuerpos de rescate en las zonas de bañistas. Desde las primeras horas del día, el flujo vehicular hacia el puerto comienza a intensificarse. Fátima Ponce, quien se desempeña como transportista, señaló haber observado protocolos de seguridad y vigilancia de tránsito al ingresar al destino. Su recomendación para quienes planean visitar el puerto es salir temprano de casa para evitar el tráfico pesado que se forma conforme avanza la mañana.

“Ahorita vamos llegando y la verdad está muy a gusto, está muy rico, vemos todo tranquilo”, comentó Fátima Ponce. También compartió que acudió en familia para disfrutar de la gastronomía local, específicamente de un pescado zarandeado. En el mismo sentido, Karla Yadira, ama de casa que acudió con un grupo de aproximadamente 15 familiares, coincidió en que la playa se percibe tranquila y segura para el esparcimiento de los niños y adultos que buscan pasear en lancha o meterse al mar. No obstante, la seguridad no solo se mide por la vigilancia policial o vial. Óscar Rubio, maestro de educación física y visitante frecuente, puso el dedo sobre la llaga respecto a la seguridad acuática.

Si bien reconoció que existen protocolos para la entrada y salida de vehículos, criticó la falta de personal de rescate suficiente en las playas. “Lo que sí deberían de incorporar son más salvavidas en las áreas de balnearios”, advirtió Óscar Rubio. Hizo referencia a un incidente ocurrido recientemente donde, según su testimonio, los cuerpos de auxilio tardaron en llegar a rescatar a un joven. Para el docente, el fortalecimiento del salvamento acuático por parte del gobierno es una pieza clave que aún falta por cubrir totalmente en la zona. A pesar de las observaciones, el ánimo de los turistas se mantiene alto. La mayoría de los consultados coinciden en que la seguridad también se construye desde el respeto y la precaución individual.