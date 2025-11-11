$!Visitantes de todas las edades recorren el centro editorial de la Feria del Libro Culiacán 2025

Desde las primeras horas de la mañana, grupos escolares, familias y lectores independientes comenzaron a llegar para recorrer el pabellón de editoriales, instalado sobre la calle Ruperto L. Paliza, uno de los atractivos más importantes que ofrece la Feria Internacional del Libro Culiacán 2025.

En este lugar se reúnen casas editoras locales, nacionales e internacionales con una amplia oferta para todos los gustos y edades, y sus pasillos fueron recorridos por visitantes de todas las edades para hojear títulos clásicos, descubrir nuevas publicaciones y conversar directamente con autores y representantes de editoriales.

El espacio acondicionado está dividido en cuatro zonas, en las que están repartidos los espacios de los diferentes participantes.