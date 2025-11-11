$!Visitantes de todas las edades recorren el centro editorial de la Feria del Libro Culiacán 2025

Desde las primeras horas de la mañana, grupos escolares, familias y lectores independientes comenzaron a llegar para recorrer el pabellón de editoriales, instalado sobre la calle Ruperto L. Paliza, uno de los atractivos más importantes que ofrece la Feria Internacional del Libro Culiacán 2025.
En este lugar se reúnen casas editoras locales, nacionales e internacionales con una amplia oferta para todos los gustos y edades, y sus pasillos fueron recorridos por visitantes de todas las edades para hojear títulos clásicos, descubrir nuevas publicaciones y conversar directamente con autores y representantes de editoriales.
El espacio acondicionado está dividido en cuatro zonas, en las que están repartidos los espacios de los diferentes participantes.
En la Zona A, destacan sellos como el Instituto Sinaloense de Cultura, El Colegio de Sinaloa, la Universidad Autónoma de Sinaloa y Casa de las Palabras, que ofrecen obras de investigación, narrativa regional y literatura infantil editada en el estado.
Mientras tanto, en la Zona B, editoriales como Ediciones Mercuriana, Moneros de Sinaloa, Cita a Ciegas con un Libro y Multicómic (Norma Editorial) despiertan el interés de jóvenes y coleccionistas con propuestas gráficas, historietas, manga y títulos ilustrados que llenan de color los estantes.
La Zona C reúne una selección de editoriales reconocidas como Océano, Trillas, Anagrama y Siglo XXI Editores, cuyos catálogos abarcan desde literatura contemporánea hasta obras de divulgación científica y educativa. Estas casas mantienen constante interacción con el público, especialmente con estudiantes universitarios y docentes que buscan material académico actualizado.
Y la Zona D integra a editoriales de gran trayectoria como Grupo Planeta, Fondo de Cultura Económica, Santillana y Hachette, junto con la participación del Ayuntamiento de Culiacán y el Congreso del Estado de Sinaloa, que presentan publicaciones institucionales y colecciones que acercan al público al quehacer cultural, histórico y legislativo del estado.