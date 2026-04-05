$!Visitantes reportan desde playas impecables hasta presencia de desechos en Altata

Durante el actual periodo vacacional, el puerto de Altata, Navolato, ha mostrado una cara de contrastes para sus visitantes referente a la limpieza en la zona.
Mientras algunos turistas celebran la transformación y limpieza del malecón y las áreas de playa, otros advierten sobre la persistencia de basura, particularmente envases de bebidas alcohólicas en la zona de la orilla.
Cristina, trabajadora de una tienda y visitante frecuente de la playa, señaló que, aunque la seguridad en la entrada se percibe más controlada que en años anteriores, la gestión de residuos aún tiene áreas de oportunidad.
“En basura sí hay bastante, la verdad, están las botellas de bebida alcohólica en las orillas del mar”, compartió.
Según su testimonio, es posible observar una cantidad considerable de botellas de bebidas alcohólicas esparcidas en las orillas del mar, lo que empaña la imagen del destino turístico.
En contraste, otros vacacionistas tienen una percepción más positiva sobre el estado actual del puerto.
Daisy, encargada de nóminas que acudió al lugar para desayunar y pasear en lancha, calificó la playa como un sitio limpio en comparación con otras experiencias.
Esta visión es compartida por Víctor Manuel, de oficio albañil, quien tras ocho años de no visitar el puerto, se mostró sorprendido por el cambio.
“Está mucho mejor, está muy cambiado, está muy limpio todo”, afirmó.
Víctor Manuel destacó que la orilla de la playa se encuentra en buenas condiciones para el disfrute familiar.
Más allá de la limpieza, los visitantes coincidieron en que el ambiente en Altata se mantiene tranquilo y con una presencia de seguridad notable a través de retenes y vigilancia policial en los accesos.
A pesar de ser temporada alta, algunos ciudadanos reportaron que el área del malecón se percibía sola o menos concurrida de lo esperado, aunque se mantenía la expectativa de que la afluencia aumentara con el paso de las horas.
Pese a las observaciones sobre los desechos en ciertos puntos, los paseantes extendieron una invitación a la ciudadanía para visitar el puerto, resaltando su belleza natural, especialmente durante la noche.