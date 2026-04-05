$!Visitantes reportan desde playas impecables hasta presencia de desechos en Altata

Durante el actual periodo vacacional, el puerto de Altata, Navolato, ha mostrado una cara de contrastes para sus visitantes referente a la limpieza en la zona.

Mientras algunos turistas celebran la transformación y limpieza del malecón y las áreas de playa, otros advierten sobre la persistencia de basura, particularmente envases de bebidas alcohólicas en la zona de la orilla.

Cristina, trabajadora de una tienda y visitante frecuente de la playa, señaló que, aunque la seguridad en la entrada se percibe más controlada que en años anteriores, la gestión de residuos aún tiene áreas de oportunidad.

“En basura sí hay bastante, la verdad, están las botellas de bebida alcohólica en las orillas del mar”, compartió.

Según su testimonio, es posible observar una cantidad considerable de botellas de bebidas alcohólicas esparcidas en las orillas del mar, lo que empaña la imagen del destino turístico.