$!Visitará, esta semana, nuncio apostólico Culiacán, Guasave y Los Mochis

El nuncio apostólico en México, Joseph Spiteri, realizará una visita pastoral a Sinaloa del miércoles 7 al sábado 10 de octubre, como parte de una agenda de encuentros con la comunidad católica de Culiacán, Guasave y Los Mochis.
La Diócesis de Culiacán informó que la visita tendrá como eje la oración por la paz y contempla actividades religiosas y reuniones con distintos sectores de la sociedad.
Las actividades iniciarán el miércoles 7 de octubre en Culiacán, donde Spiteri participará a las 16:00 horas en las ordenaciones diaconales en Catedral y posteriormente, a las 18:30 horas, encabezará un encuentro de oración por la paz en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, “La Lomita”.
El jueves 8 de octubre se trasladará a Los Mochis y Guasave. A las 10:00 horas tendrá un encuentro con agentes de pastoral de Los Mochis y a mediodía celebrará una misa en el Centro de Usos Múltiples.
Más tarde sostendrá una comida con empresarios, agricultores, ganaderos y pescadores, y por la tarde encabezará un “Santo Rosario por la paz” en la explanada de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, en Guasave.
La jornada concluirá con una cena con personas de la tercera edad y servidores de comunidades.
El viernes 9 de octubre contempla un encuentro con el clero de la Zona Pastoral Centro y una visita al Cefereso de Guasave.
Para el sábado 10 de octubre, en Culiacán, están programados encuentros con el clero de la Zona Pastoral Sur y con periodistas, antes de la misa de clausura de la visita pastoral, a las 10:30 horas, en el Polideportivo del Colegio Sinaloa, Campus Horizontes.
La Diócesis de Culiacán invitó a la comunidad a participar en las actividades abiertas al público y acompañar la visita con oración por la paz en Sinaloa.