$!Visitará, esta semana, nuncio apostólico Culiacán, Guasave y Los Mochis

El nuncio apostólico en México, Joseph Spiteri, realizará una visita pastoral a Sinaloa del miércoles 7 al sábado 10 de octubre, como parte de una agenda de encuentros con la comunidad católica de Culiacán, Guasave y Los Mochis.

La Diócesis de Culiacán informó que la visita tendrá como eje la oración por la paz y contempla actividades religiosas y reuniones con distintos sectores de la sociedad.

Las actividades iniciarán el miércoles 7 de octubre en Culiacán, donde Spiteri participará a las 16:00 horas en las ordenaciones diaconales en Catedral y posteriormente, a las 18:30 horas, encabezará un encuentro de oración por la paz en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, “La Lomita”.

El jueves 8 de octubre se trasladará a Los Mochis y Guasave. A las 10:00 horas tendrá un encuentro con agentes de pastoral de Los Mochis y a mediodía celebrará una misa en el Centro de Usos Múltiples.