CULIACÁN._ El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, Omar García Harfuch, encabezará este martes 24 de noviembre en Culiacán un evento para la entrega de patrullas, como parte de la estrategia de fortalecimiento de la seguridad en Sinaloa.

De acuerdo con la convocatoria oficial, el acto denominado Fortalecimiento de la seguridad en el estado de Sinaloa. Entrega de patrullas en el municipio de Culiacán Rosales está programado para las 08:40 horas, en las instalaciones de la Zona Aérea Militar Número 10, ubicada junto al Aeropuerto Internacional de Culiacán.

La visita del titular de la SSPC ocurre luego de que este lunes se diera a conocer el inicio del despliegue y traslado hacia la entidad del equipamiento táctico y vehicular anunciado previamente por el Gabinete de Seguridad federal durante su reciente visita a Mazatlán.

Asimismo, el arribo del funcionario federal se da en el marco de la jornada de violencia registrada en el norte del estado tras el operativo efectuado el pasado viernes 20 de noviembre por fuerzas federales en el municipio de Guasave, acción que culminó con la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo” Isidro, identificado como líder del Cártel de Guasave o de los Beltrán Leyva.

Dicho despliegue dejó un saldo oficial de 21 personas fallecidas, 17 presuntos civiles armados y cuatro elementos militares, alrededor de 100 vehículos dañados y 21 bloqueos carreteros en distintos puntos de la región.

Este lunes, tras obtener prisión preventiva, Meza Flores fue trasladado al penal federal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

Se prevé que durante el evento de este martes en la capital sinaloense participen autoridades estatales encabezadas por la Gobernadora Graciela Domínguez Nava, así como mandos de las Fuerzas Armadas y de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.