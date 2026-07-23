Visitas a Imala aumentan hasta 10 veces este verano; ‘la gente ya se está sintiendo más segura’: Turismo

Las visitas a la sindicatura de Imala aumentaron hasta diez veces este verano de 2026 en comparación con el año pasado, aseguró la directora de Turismo de Culiacán, Adalay Montoya Castro.

La funcionaria municipal atribuyó el incremento a una mayor percepción de seguridad entre la población y a la aplicación de la ruta segura que incluye vigilancia policial durante el camino a la comunidad.

“La gente ya se está sintiendo más segura de ir. Hemos estado trabajando de la mano con seguridad para crear esta ruta segura Culiacán-Imala y pues ha habido buena respuesta”, afirmó.

Precisó que quienes acuden al pueblo señorial también aprovechan para desayunar, ir al balneario o consumir raspados y otros productos en los negocios locales.

“La verdad es que a pesar de que en Culiacán las cifras suelen bajar durante el verano porque mucha gente sale fuera en comparación al año pasado hemos tenido hasta diez veces más el número de visitantes”, afirmó.

“El gancho a Imala es el balneario, ya estando ahí la gente aprovecha para desayunar, para un raspado”.

Añadió que la estrategia para atraer más visitantes también contempla la realización de eventos como la Feria del Raspado para que más personas conozcan el destino y posteriormente regresen por cuenta propia los fines de semana.

“La intención del festival del raspado y tener muchas actividades para que la gente vaya es que puedan sentirse tranquilos de ir a Imala con la intención de que a futuro sigan yendo ya por su cuenta los domingos o fines de semana como solían hacerlo las familias para ir a desayunar o simplemente pasar el día”, explicó.

Imala ha sido una de las sindicaturas más afectadas por la crisis de seguridad derivada de la pugna entre grupos del Cártel de Sinaloa. El año pasado habitantes de las comisaría de El Pozo y Tachinolpa se desplazaron voluntariamente tras hechos violentos registrados en la zona.

Como parte de la estrategia para recuperar la actividad en la sindicatura, el Gobierno del Estado implementó el programa Ruta Segura, con el que reforzó la vigilancia en la carretera hacia Imala mediante la presencia de corporaciones federales y militares, además de impulsar acciones para incentivar el turismo y la reactivación económica.