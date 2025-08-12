Visitas de Gabinete de Seguridad demuestran que Sinaloa es prioridad: Diputado

Las visitas del Gabinete de Seguridad federal para supervisar avances y exponer resultados, demuestran que Sinaloa es una prioridad a nivel nacional, aseguró el Diputado federal Ricardo Madrid Pérez.

“El que tengamos hoy la presencia permanente del Gabinete de Seguridad evaluando aquí en Sinaloa las acciones, las estrategias, un operativo integral donde el Secretario García Harfuch ha estado aquí presente en Sinaloa en Navidad, en Año Nuevo, de manera permanente demuestra que Sinaloa es una prioridad y la determinación de la Presidenta para apoyar al Gobernador Rubén Rocha”, destacó Madrid Pérez.

El Legislador del Partido Verde señaló que aunque se perciben resultados del reforzamiento de la seguridad en el estado, hay picos de violencia producto de las estrategias implementada.

Asimismo, indicó que la crisis de seguridad continúa latente en la región, pero que se han notado avances en la pacificación.

“Habrá picos en momentos específicos que forman parte de la misma estrategia y creo que todos debemos de buscar cómo sumemos para que esa estrategia avance, se fortalezca, funcione para seguir buscando cómo logramos ese Sinaloa, esa paz y tranquilidad a la que aspiramos a llegar lo antes posible.

“Lo menos que podemos hacer es ser empático, porque un homicidio, dos homicidios pues son sumamente graves y es una vida menos”, puntualizó.

“Nos lleva a buscar todos los días cómo poder llegar paulatinamente a eso, pero estoy convencido de que la estrategia integral que ha marcado el Gobierno federal, con la permanencia aquí de las corporaciones, los operativos integrales que se han registrado, pues nos ha ido llevando a ir mejorando todos los días y ahí están los números”, sostuvo el Diputado federal.

Refirió que los trabajos para avanzar en la pacificación de la entidad deben ser colaboración de todas las fuerzas e instancias del Estado, tanto las ejecutivas como propiamente el Poder Legislativo.

“Y desde el Poder Legislativo hemos hecho reformas para fortalecer a las instancias, porque estamos seguros de que necesitamos la presencia permanente de las fuerzas federales en Sinaloa”.