Visitas de Harfuch a Sinaloa solo ‘incendian’ más la guerra; ya no respetan ni a la autoridad, señala PAN

Las visitas de Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal a Sinaloa, lejos de ser buena noticia para el Estado solo “incendian” más la situación de violencia, señaló el Partido Acción Nacional en Sinaloa.

La Diputada local de la facción, Roxana Rubio Valdez, aseveró que hechos como el ataque a la camioneta donde viajaba la nieta del Gobernador, este 23 de septiembre, evidencian que la situación en el Estado ha rebasado la capacidad de las autoridades.

“Ha rebasado a todos, ha rebasado a Gobierno federal, ha rebasado a Gobierno del Estado, y pues seguimos pidiendo hasta cuándo, ¿qué más tiene que pasar? Ayer vino Harfuch y parece que solo vino a incendiar más la guerra”, expresó Rubio Valdez.

Sobre la agresión sufrida por la familia del mandatario, la presidenta del PAN Sinaloa, Wendy Barajas Cortés, dijo que si bien es un hecho lamentable, refleja el panorama al que se ha enfrentado el resto de la ciudadanía en el último año bajo el contexto de esta crisis de seguridad.

En ese sentido, puntualizó que el hecho en el que un escolta asignado a la hija del Gobernador, Eneyda Rocha Ruiz, resultó lesionado, demostró que la delincuencia no se limita a actuar ni siquiera contra las autoridades.

“Lamentable, pero es la realidad que se vive todos los días en Sinaloa, afortunadamente esta menor de edad tenía seguridad, quien la cuidara, pero el resto de los sinaloenses no contamos con esa protección”.

“Lo vemos ahora, no respetan ni siquiera a la propia autoridad, vemos también cómo a policías los despojan de sus vehículos. Eso es una señal muy clara de que no está funcionando lo que sea que están haciendo”, criticó la dirigente.

Barajas Cortés apuntó que las visitas del Secretario García Harfuch, en lugar de representar un indicio de pacificación para Sinaloa, genera mayor incertidumbre ante los brotes de violencia.

“Esas visitas de Harfuch, ya lejos de alegrarnos, de que estén poniendo atención en el tema de la seguridad, pues nos manda un mensaje completamente diferente”, manifestó Wendy Barajas.