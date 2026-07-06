$!Viudas de policías en Sinaloa exigen pago de seguros de vida y pensiones; advierten que mantendrán protestas

Integrantes de la Asociación Familia de Policías Caídos, A.C. se manifestaron este lunes en Palacio de Gobierno, en Culiacán, para exigir el pago de seguros de vida y pensiones por viudez y orfandad que permanecen pendientes para familiares de policías estatales y de la Fiscalía General del Estado fallecidos en cumplimiento de su deber.
Andrea Félix López, representante de la asociación, informó que alrededor de 25 familias continúan a la espera de recibir estos beneficios, entre ellas cinco casos correspondientes a elementos adscritos a la Fiscalía General del Estado.
“La petición es exigir los pagos de seguros de vida de las familias de los policías caídos y las pensiones por viudez y orfandad. Esa es la petición”, expresó.
Señaló que continuarán realizando manifestaciones de manera semanal hasta obtener una respuesta favorable por parte de las autoridades.
“Esperamos una respuesta positiva, no nos vamos a cansar de insistir y de hacer plantones semana por semana”, advirtió.
Explicó que el seguro de vida para los policías es de un millón de pesos; sin embargo, denunció que hay familias que han esperado hasta cinco años para recibir ese recurso, además de las pensiones para viudas e hijos.
“Las familias de los policías... no tienen por qué esperar un año, dos años para recibir un pago de seguro de vida y su pensión por orfandad a los menores. Necesitamos que la autoridad estatal y municipal tome cartas en el asunto y sea más sensible a la situación que viven las familias de los policías”, afirmó.
La representante también hizo un llamado a los policías en activo para que conozcan la situación que enfrentan sus familias cuando fallecen.
“Un llamado a los policías que se den cuenta cómo dejan a las familias cuando ellos son víctimas de la violencia, las familias no quedan protegidas como ellos les aseguran a sus esposas: ‘si yo falto, tú vas a tener una pensión y vas a recibir un seguro de vida por tal cantidad’. Sí, pero, ¿hasta cuándo? Tienen que esperar alrededor de cinco años para que la Fiscalía General del Estado le pague esa suma asegurada porque no existe tal póliza de seguro como les prometen a los policías”, sostuvo.
Félix López señaló que aunque la Gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde se encuentre ausente tras el nacimiento de su bebé, debe existir un funcionario que atienda este tipo de demandas.
“Sabemos que ella tiene una licencia por el nacimiento de su hija, pero debe de haber alguien quien esté a cargo del Palacio”, manifestó.
Indicó que hasta el momento únicamente habrían sido atendidas por el Subsecretario de Gobierno Rodolfo Jiménez López, quien les informó que los expedientes continúan en revisión, sin ofrecer una solución concreta.
Asimismo, criticó que la Fiscalía General del Estado les solicitara un listado de las viudas que integran la asociación, pues esa información ya debería estar en poder de la propia institución.