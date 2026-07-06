$!Viudas de policías en Sinaloa exigen pago de seguros de vida y pensiones; advierten que mantendrán protestas

Integrantes de la Asociación Familia de Policías Caídos, A.C. se manifestaron este lunes en Palacio de Gobierno, en Culiacán, para exigir el pago de seguros de vida y pensiones por viudez y orfandad que permanecen pendientes para familiares de policías estatales y de la Fiscalía General del Estado fallecidos en cumplimiento de su deber. Andrea Félix López, representante de la asociación, informó que alrededor de 25 familias continúan a la espera de recibir estos beneficios, entre ellas cinco casos correspondientes a elementos adscritos a la Fiscalía General del Estado.

“La petición es exigir los pagos de seguros de vida de las familias de los policías caídos y las pensiones por viudez y orfandad. Esa es la petición”, expresó. Señaló que continuarán realizando manifestaciones de manera semanal hasta obtener una respuesta favorable por parte de las autoridades. “Esperamos una respuesta positiva, no nos vamos a cansar de insistir y de hacer plantones semana por semana”, advirtió. Explicó que el seguro de vida para los policías es de un millón de pesos; sin embargo, denunció que hay familias que han esperado hasta cinco años para recibir ese recurso, además de las pensiones para viudas e hijos.