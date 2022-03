Viudas de policías y policías jubilados son manipulados por el Gobernador y el Congreso, acusa Estrada Ferreiro

El Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, mencionó que el colectivo de policías jubilados y viudas de policías están siendo manipulados por el Gobernador Rubén Rocha Moya y el Congreso del Estado de Sinaloa.

“Están manipulados por Feliciano (Castro), por el Congreso y por el Gobernador también”, expresó Estrada Ferreiro.

Esto lo mencionó refiriéndose a la acción de las viudas y policías de presentar 10 mil firmas de ciudadanos en el Congreso del Estado para iniciar un juicio político en su contra.

Estrada Ferreiro acusó al Gobernador Rubén Rocha Moya y al Diputado presidente de la Junta de Coordinación Política, Feliciano Castro Meléndrez de estar detrás de dicho proceso.

Expresó que el Gobernador tiene la facultad para detener el proceso, por lo que no creyó en la declaración del mandatario estatal de mantenerse al margen del proceso.

“El problema lo provocaron ellos, el Diputado Feliciano Castro y el Gobernador porque uno es el que manejó la ley y el Gobernador la publicó, que no va a meter la cuchara es un decir de él, él está detrás de todo esto porque él puede pararlo, y si él dice que es un demócrata yo creo que nadie lo va a creer”, afirmó.

Estrada Ferreiro reitero sentirse confiado y seguro de que el juicio político no procederá ya que no tiene sustento legal.

“No es legal, no pueden destruirme, a mí me eligió un pueblo entero, no ellos (quienes firmaron para presentar el juicio político), el juicio político está en la constitución muy claro, no hay ninguna condición para ellos”, aseveró el Alcalde.