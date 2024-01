“El presupuesto de los ayuntamientos, donde habrá de considerarse sus salarios, sus prestaciones, es función exclusiva de los ayuntamientos, no nos toca a nosotros y esa es la verdad, no nos toca a nosotros aprobar dinero para efecto de los pagos de ustedes en los ayuntamientos” expresó.

“Que no se lave las manos, ya se los dije, que no se lave las manos” expresó antes de irse.

La vocera de Guerreros Unidos de Sinaloa, Yesenia Rojo Carrizoza, recriminó las razones del por qué si no podían hacer nada estuvieron tanto tiempo en mesas de trabajo y peleando sus derechos en los gobiernos municipales.

“Tenemos dos años peleando, dos años cerrando puertas, dos años siendo violentados. Usted explíqueme entonces cuál es la función de un Diputado, si ya en el presupuesto no se hizo nada, porque no se quiso, no porque no se pudo”, dijo.

Con ello, la vocera cuestionó al Diputado Feliciano Castro que si le traía las demandas de juicio político en contra de los alcaldes de Angostura, Salvador Alvarado, Escuinapa, San Ignacio y los otros 12 municipios para el próximo lunes, entonces procederían en el proceso de desafuero, tomando en cuenta que son presidentes que se quieren reelegir.

“Si usted como presidente de la Junta de Coordinación Política se compromete a que el tema no se trate de manera política, es decir, que con el solo hecho y ustedes y todos los que estamos aquí sabiendo que los presidentes municipales no están cumpliendo con la ley ese juicio va a proceder”, manifestó.

En entrevista con medios de comunicación, Rojo Carrizoza pidió cobertura sobre el tema para así poder evidenciar que los juicios se van a detener, porque son presidentes municipales que se quieren reelegir para las próximas elecciones en 2024.

“Quiere decir que si se quieren reelegir van a tener que solucionar esto porque no los vamos a dejar hacer campaña, no los vamos a dejar hacer campaña”, concluyó.