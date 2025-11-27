$!Vive Culiacán otro miércoles lleno de ritmo con las Tardes de Danzón en la Plazuela Obregón

CULIACÁN._ La plazuela Álvaro Obregón volvió a llenarse de vida la tarde de este miércoles al realizarse una nueva edición de las Tardes de Danzón, en la capital de Culiacán. Al evento, que organiza el Ayuntamiento, acudieron vecinos, familias y aficionados al baile, para compartir una velada marcada por la elegancia y el encanto de piezas tradicionales.

En punto de las 17:00 horas, el quiosco se convirtió en escenario para esta actividad que cada semana ofrece un espacio accesible para la recreación y el disfrute colectivo. Como atractivo especial, la Academia Cubaile participó en la jornada y realizó una rifa entre los asistentes, regalando 10 clases gratuitas de danzón que se impartirán el próximo 1 de diciembre, con lo que impulsa la formación y el gusto por este género musical tan arraigado en la tradición mexicana.

“Las Tardes de Danzón se han consolidado como una cita semanal que fomenta la convivencia, la alegría y la recuperación del espacio público, convirtiéndose en una experiencia que atrae tanto a quienes dominan los pasos como a quienes apenas comienzan a descubrir este baile”, dice un informe difundido por el Ayuntamiento.