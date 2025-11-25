$!Vive Miguel Alejandro un día como Guardia Nacional en Culiacán

Desde temprana hora, junto a su familia, el menor arribó al complejo militar de El Sauz, al sur de Culiacán, vestido con el uniforme de proximidad.

Miguel Alejandro, de 8 años de edad, cumplió el sueño de pertenecer a la Guardia Nacional en Sinaloa, luego de que la fuerza de seguridad pública lo nombró Guardia Honorario por un día y de manera simbólica.

El menor, con evidente orgullo, estuvo presente en la ceremonia organizada en su honor, acompañado de sus compañeros de la Guardia Nacional y juntos rindieron los honores correspondientes al lábaro patrio.

Durante el acto protocolario, el Guardia Honorario recibió un reconocimiento por parte del personal, por el valor, fortaleza y tenacidad con las que enfrenta las adversidades.

Para culminar, la banda de guerra ejecutó el toque Tres de Diana en su honor, y posteriormente, el pequeño observó una demostración de adiestramiento de los binomios caninos de la Guardia Nacional, recorrió las instalaciones y abordó unidades oficiales.