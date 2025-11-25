$!Vive Miguel Alejandro un día como Guardia Nacional en Culiacán

Miguel Alejandro, de 8 años de edad, cumplió el sueño de pertenecer a la Guardia Nacional en Sinaloa, luego de que la fuerza de seguridad pública lo nombró Guardia Honorario por un día y de manera simbólica.
Desde temprana hora, junto a su familia, el menor arribó al complejo militar de El Sauz, al sur de Culiacán, vestido con el uniforme de proximidad.
El menor, con evidente orgullo, estuvo presente en la ceremonia organizada en su honor, acompañado de sus compañeros de la Guardia Nacional y juntos rindieron los honores correspondientes al lábaro patrio.
Durante el acto protocolario, el Guardia Honorario recibió un reconocimiento por parte del personal, por el valor, fortaleza y tenacidad con las que enfrenta las adversidades.
Para culminar, la banda de guerra ejecutó el toque Tres de Diana en su honor, y posteriormente, el pequeño observó una demostración de adiestramiento de los binomios caninos de la Guardia Nacional, recorrió las instalaciones y abordó unidades oficiales.