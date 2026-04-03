$!Viven en Culiacán el Viernes Santo; llama Obispo a reflexionar ante falta de amor en la ciudad

En un ambiente de silencio y reflexión, la comunidad católica de Culiacán se reunió este Viernes Santo para conmemorar la pasión y muerte de Jesucristo, un espacio para reconocer la falta de amor que también padece la ciudad. El Obispo de la Diócesis de Culiacán, Jesús José Herrera Quiñonez, compartió que desde temprana hora, la Catedral y diversos templos de la capital sinaloense realizaron el tradicional Viacrucis, donde los fieles meditaron sobre el camino de Jesús hacia la cruz. “Esta pasión de Cristo se sigue realizando en medio de nuestra ciudad de Culiacán, que también experimenta falta de amor”, expresó el Obispo.

Por la tarde, la liturgia central se enfocó en la narración de la pasión según San Juan, destacando la entrega de la vida de Jesús por la humanidad. Durante su mensaje, el jerarca católico vinculó el sacrificio bíblico con la situación actual que atraviesa la sociedad culiacanense. Señaló que la pasión de Cristo se sigue manifestando en las familias y comunidades de Culiacán, una ciudad que, dijo, experimenta sufrimiento, dolor, traición, abandono, miedo e injusticias. Además, subrayó que el mensaje de este día busca dar sentido a esas realidades. A diferencia de otros días, este viernes no se celebró la sagrada misa, sino una celebración de la palabra con comunión, utilizando hostias consagradas desde el Jueves Santo.